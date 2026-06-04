Un "échange réciproque" avec l'Ukraine : l'Europe a boosté son aide à Kiev pour les drones depuis le début de l'année

Confrontées à l'invasion russe à grande échelle depuis quatre ans, les forces armées ukrainiennes ont développé une expertise sur les drones à laquelle s'associent de plus en plus les pays européens.

Un garde-frontière ukrainien, dans la région de Chernigiv, le 1er juin 2026 (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )

Révolution dans la guerre nouvelle génération observée sur le front ukrainien, les drones s'imposent comme une pierre angulaire de la coopération entre Europe et Ukraine. L'aide militaire européenne à l'Ukraine s'oriente ainsi en grande partie depuis début 2026 vers le financement et la production des aéronefs sans équipage embarqué, rapporte une étude dévoilée par l'institut de recherche allemand Kiel Institute jeudi 4 juin.

Lors des quatre premiers mois de l'année 2026, parmi les 12,33 milliards d'euros d'aide européenne allouées à l'Ukraine, 1,55 milliard d'euros, soit 12%, était destiné à la production de drones, selon la dernière actualisation des données du Kiel Institute. C'est davantage que la somme consacrée aux drones sur la totalité de l'année 2025 (1,24 milliard d'euros), selon l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à Kiev depuis l'invasion russe du 24 février 2022.

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En quatre ans, les fonds d'aide alloués aux drones ont été multipliés par 3. Le phénomène s'est accéléré en mars et avril derniers: le Royaume-Uni a par exemple déclaré vouloir livrer au pays 120.000 drones, soit la quantité la plus importante annoncée depuis le début de la guerre. De même, l'Allemagne et la Norvège ont chacune octroyé à l'Ukraine 500 millions d'euros et les Pays-Bas 250 millions pour que l'Ukraine se procure ces armes devenues essentielles dans le conflit.

"Le soutien apporté à l'Ukraine prend de plus en plus la forme d'un échange réciproque: l'aide financière vers l'Ukraine a des retombées technologiques pour l'Europe", résume Christophe Trebesch, directeur de recherche au Kiel Institute et responsable du programme "Ukraine Support Tracker" de ce centre.

De plus en plus de pays européens, comme la Finlande, le Danemark ou le Royaume-Uni, fournissent des drones en collaboration avec des entreprises ukrainiennes qui délocalisent une partie de leur production sur leur sol afin de sécuriser les lignes de production. Le pays se targue d'être devenu le spécialiste mondial des drones. Un savoir-faire qui lui a permis de passer des accords de défense avec plusieurs Etats, notamment les pays du Golfe, visés lors de la guerre au Moyen-Orient par les mêmes types de drones d'origine iranienne que l'Ukraine sait contrer .