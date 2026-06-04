Affaire Lyhanna: Bregeon "partage l'indignation" sur les enquêtes et veut augmenter les moyens de la justice

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 3 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon "partage l'indignation de tous les Français" sur les dysfonctionnements des enquêtes autour de l'homme soupçonné de l'enlèvement de Lyhanna et plaide pour "continuer à augmenter les moyens de la justice".

"Ce que l'on découvre jour après jour est absolument insupportable. Ça nous ramène à une question plus profonde: quelle place on donne à la parole des victimes ? Comment se déroulent les enquêtes ? Comment ces enquêtes sont suivies ?", s'est-elle interrogée sur Europe 1/Cnews.

L'homme soupçonné de l'enlèvement de Lyhanna, collégienne de 11 ans dont on est sans nouvelles depuis vendredi, avait été visé par plusieurs plaintes et signalements ces dernières années.

Une procédure a été notamment initiée après une plainte déposée le 22 août 2025 par la mère d'une mineure née en 2014, qui a dénoncé des viols commis "entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile" du suspect, selon la procureure de la République d'Auch.

Mais, depuis le dépôt de cette plainte il y a neuf mois, le suspect n'a pas été entendu, ce qui suscite de la "colère" dans l'opinion, a reconnu Mme Bregeon.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé avec son homologue de la Justice Gérald Darmanin l'ouverture d'une enquête administrative, confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, pour identifier "d'éventuels dysfonctionnements" dans ces enquêtes.

"Il y a une question de rapidité de la justice et pour cela il faut des moyens. Nous avons massivement augmenté les moyens de la justice depuis neuf ans, mais de toute évidence il faudra aller au-delà", a jugé Mme Bregeon.

Le dirigeant du parti Place publique Raphaël Glucksmann à Paris, le 28 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Sur franceinfo, Raphaël Glucksmann s'est dit également "révolté" par ces révélations.

"On ne peut pas avoir une plainte et dix mois plus tard rien", s'est indigné le dirigeant de Place publique, demandant également "des moyens supplémentaires pour la justice pour que les dossiers soient traités beaucoup plus rapidement et remontent tout en haut de la pile à chaque fois".