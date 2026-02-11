 Aller au contenu principal
Les actions reprennent leur souffle alors que les inquiétudes liées à l'IA couvent ; le yen grimpe en flèche
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:47

Les actions européennes ont
été peu modifiées mercredi, les craintes concernant les
perturbations liées à l'intelligence artificielle persistant,
tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement
augmenté, les investisseurs attendant les données sur l'emploi
américain plus tard dans la journée.
    Le dollar américain a chuté pour la quatrième séance
consécutive et le yen a poursuivi son rallye, dans un changement
potentiel de la pensée des investisseurs depuis la victoire
électorale écrasante de dimanche pour la Première ministre
japonaise Sanae Takaichi.
    L'indice de référence européen STOXX 600  .STOXX  est resté
stable. Les valeurs technologiques ont été touchées  par
la chute du fabricant français de logiciels Dassault Systemes
 DAST.PA , dans un contexte de craintes persistantes de
perturbations liées à l'intelligence artificielle pour des
entreprises allant des assureurs aux fabricants de logiciels en
passant par les gestionnaires de patrimoine.
    "Ce que nous voyons maintenant, c'est que les investisseurs
font preuve de beaucoup plus de discernement en termes de leurs
sélections dans la sphère de l'IA", a déclaré Aneeka Gupta,
stratège en matière d'actions et de matières premières chez
WisdomTree.
    Le DAX allemand  .GDAXI  a glissé de 0,14%, tandis que le
FTSE 100 britannique  .FTSE  a augmenté de 0,72%.
    Les contrats à terme sur le S&P 500 américain  .ESc1  ont
augmenté de 0,15 %, tandis que ceux du Nasdaq  NQcv1 , dominé
par la technologie, étaient en hausse de 0,1 %.
    
    LES INVESTISSEURS ÉVALUENT L'IMPACT DE L'AI
    Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger
près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les
inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle
sur certains secteurs, les investisseurs s'étant tournés vers
des entreprises qu'ils considèrent comme moins susceptibles
d'être affectées négativement.
    Le S&P  .SPX  a terminé à moins de 1 % de son record
historique de janvier mardi, en reculant de 0,3 %, alors même
que les sociétés de gestion de patrimoine ont subi un repli
 en raison des craintes renouvelées que de nouveaux
modèles d'intelligence artificielle puissent ébranler le
secteur.
    Le STOXX 600 européen et le FTSE 100 britannique ont tous
deux atteint des records au début du mois.
    "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement
créer des remplacements pour les médicaments et les matières
premières", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche
sur les actions chez Hargreaves Lansdown. "L'augmentation de la
demande en énergie et en terres rares peut être considérée comme
un élément positif pour certaines industries clés."
    
    DONNÉES CLÉS SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS
    Les données attendues à 8h30 ET (1330 GMT) devraient montrer
que  les emplois non agricoles américains ont augmenté de
70 000 le mois dernier après avoir augmenté de 50 000 en
décembre.
    Mais la révision annuelle de référence des effectifs
pourrait réduire la croissance de l'emploi au cours de l'année
dernière de 750 000 à 900 000 postes, selon les analystes. Le
rapport devait initialement être publié vendredi dernier, mais
il a été retardé par la fermeture du gouvernement. 
    Les données de mardi ont montré que les ventes au détail
américaines  ont stagné de manière inattendue en décembre,
ce qui a incité les traders à augmenter les paris sur les
réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.
    Les rendements du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR  ont
glissé à un plus bas d'un mois de 4,129% mercredi, après avoir
baissé de 5 points de base mardi.
    
    LE DOLLAR FLÉCHIT, LE YEN BRILLE
    L'affaiblissement potentiel des perspectives économiques et
la résurgence du yen ont pesé sur le dollar mercredi, l'indice
clé qui suit la monnaie américaine  =USD  reculant de 0,34% à
96,58, autour d'un plus bas de deux semaines.
    Le commerce en Asie a été allégé par un jour férié au Japon,
mais une troisième session consécutive de gains pour le yen
 JPY=  l'a amené à 153,13 pour un dollar et a incité les traders
à se demander s'il recevait un coup de pouce de Tokyo ou s'il
profitait de l'affaiblissement du dollar.
    Le yen est en hausse d'environ 2,5 % par rapport au dollar
depuis que Takaichi a remporté une large victoire dimanche,
contredisant certaines attentes  selon lesquelles les
inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la
pression sur la monnaie et les obligations.
    "Le fait qu'elle ait remporté une victoire aussi écrasante
donne, d'une certaine manière, beaucoup plus de clarté politique
aux investisseurs", a déclaré Gupta, ajoutant que la menace
 d'une intervention gouvernementale pour stimuler le yen
planait toujours à l'arrière-plan.
    Les contrats à terme du Nikkei  JNMcm1  ont augmenté
mercredi avec la hausse des actions asiatiques, bien que le
marché au comptant ait été fermé pour cause de vacances.
    L'or  XAU=  est repassé au-dessus des 5 000 dollars l'once,
tandis que le bitcoin  BTC=  a glissé de 2 % à environ 67 000
dollars.

