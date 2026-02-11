Les actions reprennent leur souffle alors que les inquiétudes liées à l'IA couvent ; le yen grimpe en flèche

Les actions européennes ont été peu modifiées mercredi, les craintes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle persistant, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté, les investisseurs attendant les données sur l'emploi américain plus tard dans la journée. Le dollar américain a chuté pour la quatrième séance consécutive et le yen a poursuivi son rallye, dans un changement potentiel de la pensée des investisseurs depuis la victoire électorale écrasante de dimanche pour la Première ministre japonaise Sanae Takaichi. L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX est resté stable. Les valeurs technologiques ont été touchées par la chute du fabricant français de logiciels Dassault Systemes DAST.PA , dans un contexte de craintes persistantes de perturbations liées à l'intelligence artificielle pour des entreprises allant des assureurs aux fabricants de logiciels en passant par les gestionnaires de patrimoine. "Ce que nous voyons maintenant, c'est que les investisseurs font preuve de beaucoup plus de discernement en termes de leurs sélections dans la sphère de l'IA", a déclaré Aneeka Gupta, stratège en matière d'actions et de matières premières chez WisdomTree. Le DAX allemand .GDAXI a glissé de 0,14%, tandis que le FTSE 100 britannique .FTSE a augmenté de 0,72%. Les contrats à terme sur le S&P 500 américain .ESc1 ont augmenté de 0,15 %, tandis que ceux du Nasdaq NQcv1 , dominé par la technologie, étaient en hausse de 0,1 %. LES INVESTISSEURS ÉVALUENT L'IMPACT DE L'AI Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur certains secteurs, les investisseurs s'étant tournés vers des entreprises qu'ils considèrent comme moins susceptibles d'être affectées négativement. Le S&P .SPX a terminé à moins de 1 % de son record historique de janvier mardi, en reculant de 0,3 %, alors même que les sociétés de gestion de patrimoine ont subi un repli en raison des craintes renouvelées que de nouveaux modèles d'intelligence artificielle puissent ébranler le secteur. Le STOXX 600 européen et le FTSE 100 britannique ont tous deux atteint des records au début du mois. "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement créer des remplacements pour les médicaments et les matières premières", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown. "L'augmentation de la demande en énergie et en terres rares peut être considérée comme un élément positif pour certaines industries clés." DONNÉES CLÉS SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS Les données attendues à 8h30 ET (1330 GMT) devraient montrer que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 70 000 le mois dernier après avoir augmenté de 50 000 en décembre. Mais la révision annuelle de référence des effectifs pourrait réduire la croissance de l'emploi au cours de l'année dernière de 750 000 à 900 000 postes, selon les analystes. Le rapport devait initialement être publié vendredi dernier, mais il a été retardé par la fermeture du gouvernement. Les données de mardi ont montré que les ventes au détail américaines ont stagné de manière inattendue en décembre, ce qui a incité les traders à augmenter les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année. Les rendements du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont glissé à un plus bas d'un mois de 4,129% mercredi, après avoir baissé de 5 points de base mardi. LE DOLLAR FLÉCHIT, LE YEN BRILLE L'affaiblissement potentiel des perspectives économiques et la résurgence du yen ont pesé sur le dollar mercredi, l'indice clé qui suit la monnaie américaine =USD reculant de 0,34% à 96,58, autour d'un plus bas de deux semaines. Le commerce en Asie a été allégé par un jour férié au Japon, mais une troisième session consécutive de gains pour le yen JPY= l'a amené à 153,13 pour un dollar et a incité les traders à se demander s'il recevait un coup de pouce de Tokyo ou s'il profitait de l'affaiblissement du dollar. Le yen est en hausse d'environ 2,5 % par rapport au dollar depuis que Takaichi a remporté une large victoire dimanche, contredisant certaines attentes selon lesquelles les inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la pression sur la monnaie et les obligations. "Le fait qu'elle ait remporté une victoire aussi écrasante donne, d'une certaine manière, beaucoup plus de clarté politique aux investisseurs", a déclaré Gupta, ajoutant que la menace d'une intervention gouvernementale pour stimuler le yen planait toujours à l'arrière-plan. Les contrats à terme du Nikkei JNMcm1 ont augmenté mercredi avec la hausse des actions asiatiques, bien que le marché au comptant ait été fermé pour cause de vacances. L'or XAU= est repassé au-dessus des 5 000 dollars l'once, tandis que le bitcoin BTC= a glissé de 2 % à environ 67 000 dollars.