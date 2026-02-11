Le logo de Warner Bros lors du marché annuel des programmes de télévision MIPCOM à Cannes

L'investisseur activiste Ancora Capital ‌a pris une participation dans Warner Bros Discovery (WBD) et prévoit de ​s'opposer à l'accord conclu par le groupe avec Netflix pour ses studios et ses actifs de streaming, marquant un nouveau rebondissement dans la ​guerre d'enchères pour le géant américain du divertissement.

Ancora, qui détient une participation d'environ 200 ​millions de dollars dans WBD, a ⁠déclaré mercredi que les négociations autour de l'offre concurrente de ‌Paramount Skydance pour l'ensemble de la société n'avaient pas été menées adéquatement par le conseil d'administration.

"L'accord Netflix-WBD actuellement ​proposé demande aux ‌actionnaires d'accepter une valeur inférieure, de parier sur une ⁠scission incertaine et d'assumer un risque réglementaire important, alors qu'il existe une offre plus intéressante et plus sûre de 30 dollars par ⁠action de la ‌part de Paramount", a déclaré Ancora sur son site ⁠web.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de WBD, et ‌donc de ses studios de cinéma et de télévision ⁠très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque ⁠de contenus. Ses franchises ‌de divertissement comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi ​que des films classiques tels ‌que "Casablanca" et "Citizen Kane".

Une offre d'achat améliorée a été déposée mardi par Paramount, le groupe ​ayant notamment ajouté un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'offre concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et ⁠accepté de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

Le groupe mené par David Ellison a reporté le mois dernier la date limite de son offre publique d'achat au 20 février.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; ​version française Augustin Turpin)