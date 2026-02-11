Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026

( AFP / ERIC PIERMONT )

Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité.

L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes minorées des reversements aux partenaires (ou contributions ex-TAC), indicateur privilégié par l'industrie, entre 0% et 2% cette année, alors que ce chiffre était compris entre 3% et 4% en 2025, d'après un communiqué publié mercredi.

Criteo avait annoncé en mai dernier que son plus gros client dans le secteur du "retail media", qui consiste à afficher des liens sponsorisés directement au sein des pages des distributeurs, allait réduire le recours à ses services de publicité. Ce client continuera toutefois à utiliser la plateforme fournie par le groupe dans le cadre d'un contrat pluriannuel.

Le groupe a aussi perdu un contrat avec la plateforme de livraison de repas Uber Eats aux Etats-Unis, les deux entreprises collaborant toujours au niveau publicitaire dans d'autres pays.

Ces réductions de périmètre ont eu un impact négatif de 25 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 et continueront à peser négativement sur le groupe en 2026 à hauteur de 75 millions de dollars, a précisé l'entreprise à l'AFP.

Le bénéfice net au quatrième trimestre est ainsi ressorti à 46 millions de dollars, en chute de 36% par rapport à la même période l'année précédente.

Sur l'année 2025, Criteo affiche un bénéfice net en hausse de 30% à 149 millions d'euros et un revenu net en légère progression de 5% à 1,18 milliard de dollars.

L'entreprise, qui n'indique pas le montant de ses investissements dans l'intelligence artificielle, veut se positionner sur les recommandations d'achats guidés par les assistants intelligents et vient de lancer un service.

"Les assistants intelligents commencent à guider les gens dans leurs parcours d'achat, les aidant à découvrir, comparer et choisir des produits de nouvelles manières", avait souligné Michael Komasinski en octobre lors de la présentation des résultats du troisième trimestre.

OpenAI a commencé à introduire des publicités sur ChatGPT en février aux Etats-Unis et Google expérimente aussi les publicités dans ses fonctions de recherche à base d'IA générative, non disponibles en France pour le moment.