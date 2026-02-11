Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"

Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse

Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane.

Le groupe, issu du rapprochement de Kraft et ​Heinz, avait annoncé en septembre son intention de se scinder en deux entités, l'une spécialisée ​dans les produits d’épicerie et l'autre ⁠dans les sauces et les pâtes à tartiner, l'entité combinée ‌n'ayant jamais atteint les ambitieux objectifs de croissance annoncés lors de sa fusion il y a dix ans.

"Ma priorité ​numéro un est ‌de ramener l'entreprise à une croissance rentable, ce qui ⁠nécessitera de veiller à ce que toutes les ressources soient entièrement consacrées à l'exécution de notre plan opérationnel", a déclaré Steve Cahillane.

"En conséquence, ⁠nous estimons qu’il ‌est prudent de mettre en pause les travaux liés ⁠à la séparation et nous n’engagerons plus de dyssynergies associées cette ‌année", a ajouté le directeur général.

Kraft Heinz prévoyait de ⁠finaliser la scission à la fin de 2026 et ⁠avait recruté en ‌janvier Steve Cahillane, ancien patron de Kellogg, pour superviser l’opération.

Pour 2026, le ​groupe anticipe une baisse organique ‌de ses ventes nettes comprise entre 1,5 % et 3,5 %, en intégrant un impact d’environ 100 ​points de base lié au retard des versements de bons alimentaires aux États-Unis.

Kraft Heinz a déclaré se concentrer sur le ⁠marketing et la recherche, avec un investissement de 600 millions de dollars (504,12 millions d'euros) pour soutenir le redressement des activités américaines.

L'action a chutait d'environ 5% en avant-Bourse après la publication des résultats et l'annonce de la suspension du projet de scission.

(Angela Christy; version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)