Les actions reculent sous l'effet des inquiétudes liées à l'IA ; les grandes banques donnent le coup d'envoi de la saison des résultats aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur le contexte du pré-marché américain)

* Les fabricants de puces électroniques reculent partout dans le monde en raison des craintes liées à la concurrence

* JPMorgan, Wells Fargo et Goldman Sachs publient leurs résultats du troisième trimestre

* Les bons du Trésor progressent alors que les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges; les marchés pétroliers sous les projecteurs

par Sruthi Shankar

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, alors que de nouvelles inquiétudes liées à l’IA ont frappé les fabricants de puces en pleine expansion , poussant les investisseurs vers la sécurité des obligations d’État, tandis que les grandes banques de Wall Street donnaient le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis.

Les annonces de progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT ont alimenté les craintes d’une concurrence accrue de la part des acteurs chinois de l’IA, tandis que le directeur général de Broadcom AVGO.O , Hock Tan, a comparé certains des flux vers le secteur plus large de l’IA à des “paris au casino”.

L’indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a reculé de 0,13%, les marchés boursiers asiatiques et américains, fortement orientés vers les technologies, ayant été les plus touchés par la vague de ventes.

Les investisseurs ont surfé sur la vague de l’IA ces quatre dernières années, les dépenses massives ayant stimulé les bénéfices des entreprises et la croissance économique, même si les inquiétudes concernant les risques de concentration et la question de savoir si les rendements sur investissement seront suffisamment rapides ont pesé sur le marché.

Les contrats à terme sur le Nasdaq américain NQc1 ont reculé de 0,7%, le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O perdant 3,8% en pré-ouverture et Nvidia NVDA.O reculant de 0,8%.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , un marché au cœur de l’essor mondial de l’IA, a chuté de plus de 5%, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis la mi-août.

Les actions européennes ont résisté à la tendance, soutenues par une exposition limitée au secteur technologique ainsi que par la baisse des cours du pétrole. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4%, atteignant son plus haut niveau depuis une semaine.

“Les marchés prennent de plus en plus conscience du fait que l’industrie des semi-conducteurs, en particulier dans le domaine de la mémoire, est en fin de compte un secteur cyclique”, a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

“Les acteurs du marché s'attendaient peut-être à ce que le secteur reste à l'abri de toute perturbation pendant encore deux ans. Il semble que les nouvelles de cette nuit indiquent que ce délai pourrait être raccourci et que la concurrence pourrait s'intensifier dès l'année prochaine.”

STABILISATION DES TAUX OBLIGATAIRES

Le rendement de référence à 10 ans de l’ US10YT=RR , a reculé à 5,187%, s’éloignant légèrement du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364%, enregistré la semaine dernière.

Une combinaison néfaste de pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l’énergie et d’inquiétudes concernant l’explosion de la dette publique a déclenché plusieurs vagues de ventes d’obligations ces dernières semaines, propulsant les coûts d’emprunt à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies à travers le monde.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank, a déclaré que les investisseurs se tournaient à nouveau vers les bons du Trésor américain après la forte hausse récente des rendements, mais qu’elle considérait cela comme “un rebond tactique”.

“Une inflation tenace, des prix du pétrole élevés et un endettement public important restent des obstacles à une reprise durable du marché obligataire”, a-t-elle déclaré.

Les opérateurs attendent les données sur l’inflation américaine mercredi pour avoir des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Ils tablent sur une probabilité de 80,6% que celle-ci maintienne ses taux inchangés plus tard ce mois-ci, contre 51% un mois plus tôt, selon l’outil CME FedWatch.

LES RÉSULTATS FINANCIERS SONT ATTENDUS

L’attention des investisseurs s’est portée sur les résultats des banques américaines afin d’évaluer l’impact de la récente flambée des rendements des bons du Trésor sur les opérations de fusion-acquisition, la croissance des prêts et les coûts de financement.

JPMorgan Chase JPM.N a légèrement progressé de 1% en début de séance après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par les performances de la banque d’investissement et du trading. Wells Fargo

WFC.N a reculé de 0,8%, tandis que Goldman Sachs GS.N a grimpé de 3% après la publication de ses résultats.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé, les opérateurs évaluant les risques liés à l’offre suite aux attaques contre l’Arabie saoudite tout en pesant la perspective d’un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,8% à 104,76 dollars le baril, se maintenant juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis deux semaines la veille.

O/R

Le dollar s'est replié après avoir atteint son plus haut niveau depuis 18 mois, parallèlement à la baisse des rendements obligataires et des cours du pétrole. L'euro EUR=EBS s'échangeait en dernier à 1,1188 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 158,12 pour un dollar. FRX/