Les actions péruviennes s'effondrent alors que le candidat de gauche Sanchez remonte dans les sondages à l'approche du second tour de l'élection présidentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution des cours boursiers)

Les actions péruviennes ont chuté vendredi après que des sondages ont montré que le candidat de gauche à la présidence, Roberto Sanchez, était légèrement en tête avant le second tour de dimanche, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de croissance, d'investissement et du secteur minier.

* L'indice boursier de référence de Lima,

.MXNUAMPESCPGPE , a chuté de plus de 4 %, tandis que les actions minières liées au Pérou, Southern Copper SCCO.N et Buenaventura BUENAVC1.LM , ont chacune perdu plus de 9 %, ce qui témoigne de la méfiance croissante des marchés face à la possibilité d'une victoire de Sanchez.

* Un sondage Ipsos publié jeudi donnait Sanchez à 43,8 % et Fujimori à 43,2 %, plaçant les candidats à égalité statistique dans la marge d'erreur. Environ 13 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteraient blanc ou nul.

* "Le marché péruvien est en baisse après que les sondages ont montré Sanchez légèrement en tête (Fujimori)", a écrit Alberto Arispe, directeur général de la société de courtage locale Kallpa Securities SAB, sur X.

* Les investisseurs restent préoccupés par le fait qu'un gouvernement Sanchez pourrait affaiblir les investissements, nuire aux bénéfices des entreprises et entraîner des changements dans la politique minière, malgré les efforts déployés ces dernières semaines par le candidat pour modérer son discours.

* Le sol péruvien =PEN s'est également affaibli de 1,07 % à 3,444/3,447 pour un dollar américain, bien que cette évolution s'inscrive dans le cadre d'une vague de ventes plus générale des devises latino-américaines, les marchés anticipant une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année et le dollar se renforçant.

* Les tensions politiques ont ajouté à l'incertitude avant le scrutin de dimanche, les observateurs avertissant que la période post-électorale pourrait s'avérer tout aussi importante que le scrutin lui-même en raison du risque de contestations judiciaires, d'allégations de fraude et de retards dans la confirmation des résultats.