Les actions mondiales du secteur de l'énergie chutent en raison de la chute du pétrole après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

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(Mise à jour en continu avec les actions énergétiques américaines et les commentaires des analystes)

Les actions américaines et européennes du secteur de l'énergie ont chuté mercredi, les prix du pétrole s'effondrant après qu'un cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient a fait naître l'espoir d'une reprise de l'approvisionnement en pétrole et en gaz par le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a accepté mardi le cessez-le-feu moins de deux heures avant la date limite fixée à l'Iran pour rouvrir le détroit ou faire face à des attaques dévastatrices sur ses infrastructures civiles.

Le cessez-le-feu fait suite à un conflit de six semaines qui a fait grimper en flèche les prix du pétrole, obligeant les gouvernements et les entreprises à chercher à se prémunir contre un choc énergétique soudain.

Les prix du pétrole ont chuté sous la barre des 100 dollars le baril mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 atteignant leur niveau le plus bas depuis près d'un mois, à 91,70 dollars, après avoir enregistré des gains mensuels records en mars, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé l'approvisionnement mondial en pétrole. O/R

"Le retour d'un trafic fluide à travers le détroit d'Ormuz, sans péage ni contrôle iranien, semble essentiel pour que les prix du pétrole commencent à remonter vers les niveaux que nous avons connus avant le début du conflit", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les actions des grandes sociétés énergétiques américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N étaient en baisse de 6,3 % et 4,6 %, respectivement, dans les échanges de pré-marché.

Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips COP.N ont chuté de 5 à 8 %. Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N ont perdu respectivement 2,6% et 4,1%.

Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N ont perdu respectivement 3 % et 5 %.

Les exportateurs de GNL Venture Global VG.N , qui a bénéficié de son exposition relativement plus importante aux prix au comptant, et Cheniere LNG.N ont perdu respectivement 11,1 % et environ 7 %.

La flambée des prix du pétrole a permis aux valeurs énergétiques américaines d'enregistrer leur meilleur trimestre en janvier-mars. L'indice S&P 500 Energy .SPNY a gagné environ 37,2 % au premier trimestre, ce qui en fait le secteur le plus performant de l'indice de référence S&P 500 .SPX , qui a chuté d'environ 4,6 % au cours de la même période.

En Europe, les sociétés britanniques BP BP.L et Shell

SHEL.L , l'italienne Eni ENI.MI , la française TotalEnergies

TTEF.PA et l'espagnole Repsol REP.MC ont toutes baissé de 6 à 9 %.

La société norvégienne Equinor EQNR.OL a chuté de 12,5 %, tandis que ses homologues nationaux Var Energi VAR.OL et Aker BP AKRBP.OL , qui avaient bénéficié des perturbations des flux de gaz du Qatar , ont perdu respectivement 11,3 % et 2,6 %.

Le secteur européen du pétrole et du gaz .SXEP a été le moins performant, perdant 4,3 % et s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis avril 2025. L'indice est toujours en hausse de près de 30 % jusqu'à présent en 2026.