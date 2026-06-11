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Les actions minières australiennes tombent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois en raison de la faiblesse des cours des métaux et des difficultés liées à la demande chinoise
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 06:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les valeurs minières australiennes .AXMM ont chuté jusqu'à 2,8 %, atteignant leur plus bas niveau depuis le 5 mai

** Le sous-indice s'achemine vers une cinquième séance consécutive de baisse, si la tendance actuelle se maintient

** Les contrats à terme sur le minerai de fer reculent alors que les expéditions continuent d'augmenter dans un contexte de faible demande d'acier en Chine IRONORE/

** Les cours du cuivre reculent également, l'escalade du conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole et suscitant des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale MET/L

** Les actions cotées à l'ASX d'Alcoa Corp AAI.AX et d'Ora Banda Mining OBM.AX mènent la baisse, reculant respectivement de 8,2 % et 7,3 %

** Les poids lourds de l'indice, Rio Tinto RIO.AX , Fortescue FMG.AX et BHP BHP.AX , ont chacun perdu entre 1 % et 2 %

** L'AXMM a progressé de 11,5 %, en tenant compte de l'évolution de la journée

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BHP GRP
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CUIVRE (COPPER GRADE)
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FORTESCUE
11,800 EUR Tradegate -2,43%
RIO TINTO
106,200 EUR Tradegate -1,67%
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