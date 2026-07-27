Football: Pirlo, engagé avec une société russe de paris sportifs, ne sera pas sélectionneur de l'Italie

L'ancien entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo

Andrea Pirlo a annoncé lundi qu'il n'était ‌plus en lice pour le poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie de football après avoir été ​critiqué pour ses liens avec une société russe de paris sportifs.

L'ancien milieu de terrain âgé de 47 ans, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Italie en 2006 en tant que ​joueur, semblait être devenu le favori pour succéder à Gennaro Gattuso après le refus de l'Espagnol Pep Guardiola de prendre le ​poste.

Des responsables de la Fédération italienne de football (FIGC) ⁠et des élus politiques se sont toutefois opposés à sa nomination en raison de ‌son contrat avec la société russe Fonbet, dont il est devenu ambassadeur en octobre malgré la poursuite de la guerre menée en Ukraine par la Russie.

Andrea ​Pirlo a défendu sa collaboration ‌avec Fonbet lundi dans un message sur Instagram et il a dit ⁠avoir été informé dimanche qu'il ne serait pas le prochain sélectionneur de l'Italie.

"Après avoir appris hier soir que je n'étais plus le candidat pour occuper le banc de la sélection nationale ⁠italienne, je crois qu'il ‌est de mon devoir de clarifier certains points", écrit l'ancien maître à jouer ⁠du Milan AC et de la Juventus Turin, qui dit avoir "observé avec une grande amertume ‌le débat qui s'est développé autour de (s)on nom et de la possibilité qu'(il) ⁠prenne la fonction de responsable technique de la sélection nationale italienne".

"Durant toute ⁠ma carrière, d'abord en ‌tant que joueur et désormais en tant qu'entraîneur, j'ai toujours accompli mon travail dans le plein ​respect des lois des pays où j'ai travaillé ‌et des contrats que j'ai signés", ajoute celui qui est désormais entraîneur du club de United FC, à Dubaï, ​dans le championnat des Emirats arabes unis.

Il assure que sa collaboration avec Fonbet est strictement commerciale et sportive.

"Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à m'attribuer des convictions que ⁠je n'ai jamais exprimées et qui ne m'appartiennent pas", dit Andrea Pirlo.

Il revient à Paolo Maldini, nommé ce mois-ci directeur technique de la FIGC, de désigner le prochain sélectionneur de l'Italie, pays quadruple champion du monde mais qui n'est pas parvenu à se qualifier pour les trois dernières coupes du monde.

(Suramya Kaushik à Bangalore et Elvira Polina à Milan, version française Bertrand Boucey, ​édité par Benoit van Overstraeten)