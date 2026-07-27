Mort de Gunther von Hagens, anatomiste qui exposait des cadavres "plastinés"

L'anatomiste allemand et inventeur de la technique de plastination Gunther von Hagens, lors de l’ouverture du musée Body Worlds à Londres, le 4 octobre 2018 ( AFP / Daniel LEAL )

L'anatomiste allemand Gunther von Hagens, qui a connu succès mondial et controverses avec des expositions de cadavres humains et d'animaux, est mort, a indiqué son équipe lundi, qui précise qu'il sera lui-même "plastiné", sa technique de conservation.

"C'est avec une profonde tristesse que sa famille et l'Institut de plastination annoncent le décès du Docteur Gunther von Hagens, inventeur de la plastination et créateur des expositions Body Worlds, survenu le 24 juillet 2026, à l’âge de 81 ans", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Von Hagens, surnommé "Docteur la mort", avait inventé, pour conserver des tissus humains, une méthode dite de "plastination" qui consiste à retirer l'eau et la graisse des tissus et à les remplacer par du silicone ou de la résine époxy.

Il exposait ensuite les corps d'animaux et d'humains dans différentes postures, permettant de voir muscles, squelettes, organes. Des expositions controversées dans le monde entier, qui ont parfois fait face à des demandes d'interdiction.

"Gunther von Hagens avait exprimé le souhait que son corps soit destiné à la plastination après sa mort. Sa famille a annoncé qu’elle respecterait et mettrait en œuvre cette volonté", indique encore le communiqué.

Son équipe souligne que ses expositions ont rendu "l’anatomie accessible au grand public", encourageant "la réflexion sur la santé, la maladie, les modes de vie et la mortalité", notant qu'il était à la fois "un pionnier, un chercheur, un inventeur" et un "penseur iconoclaste et parfois controversé".

Une jeune femme se tient derrière un corps conservé par le plastinateur allemand Gunther von Hagens lors de l’exposition "Body Worlds & The Story of the Heart" à Berlin, le 27 avril 2011 ( AFP / JOHANNES EISELE )

L'exposition permanente sur Alexanderplatz, ouverte en 2015 au pied de la Tour de télévision de Berlin, avait ainsi été combattue par les autorités du district du centre de la capitale qui avaient saisi les tribunaux, jugeant le projet contraire aux lois régionales sur l'inhumation. Mais la justice leur a donné tort.

A Moscou aussi, les autorités avaient un temps lancé en 2021 une enquête, estimant que l'expo pourrait violer les "valeurs morales" et la législation russes.

Décédé après une "longue et grave maladie", selon son équipe, Von Hagens avait grandi en RDA. Il y fut emprisonné pour avoir tenté de fuir le régime communiste, avant de parvenir plus tard à rejoindre l’Allemagne de l'Ouest.

Selon le communiqué annonçant sa mort, ce diplômé en médecine a inventé en 1977 à l'Université de Heidelberg son procédé de plastination.

Ses expositions Body Worlds, Körperwelten en allemand, ont été vues par plus de 58 millions de visiteurs, d'après la même source.