Les actions liées aux cryptomonnaies chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 2024

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent vendredi, alors que le bitcoin BTC= s'effondre pour la sixième journée consécutive

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a récemment perdu 4,4 % pour s'établir à 60 805,85 dollars, après avoir chuté jusqu'à 59 786,72 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2024

** L'Ether ETH= a chuté de 10 % pour s'établir à environ 1 591 dollars, son plus bas niveau depuis plus d'un an

** La crypto-bourse Coinbase Global COIN.O a chuté de >8 % vendredi

** La société MicroStrategy MSTR.O , spécialiste du stockage de BTC, a chuté de 9 % après avoir atteint son plus bas niveau en quatre mois

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O a chuté d'environ 8 %

** Les sociétés minières de cryptomonnaies Mara Holdings

MARA.O , Bit Digital BTBT.O et Riot Platforms RIOT.O ont toutes chuté de >10 %

** Les actions liées à l'Ether s'effondrent: Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O sont toutes deux en baisse d'environ 10 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux reculé de >4 %, tandis que l'ETF iShares Ethereum Trust ETHA.O a chuté de 11 %

** Le BTC affiche désormais une baisse d'environ 30 % depuis le début de l'année et d'environ 50 % par rapport à son plus haut historique d'environ 126 000 dollars atteint en octobre 2025