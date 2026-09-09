Les actions indiennes reculent alors que le prix du pétrole brut avoisine les 100 dollars ; le secteur des technologies de l'information est le plus touché

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9 septembre - ** Les actions indiennes reculent alors que les cours du pétrole brut se rapprochent des 100 dollars le baril, ce qui accentue les inquiétudes concernant l'inflation, la croissance et la rentabilité des entreprises

** Le Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN reculent respectivement de 0,5% et 0,6%

** Onze des seize principaux secteurs sont en baisse; l'indice des petites capitalisations .NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations .NIFMDCP100 reculent respectivement de 0,3% et 0,5%

** L'indice des technologies de l'information .NIFTYIT recule de 3,1%; Coforge COFO.NS perd 4% après la démission de son président suite à des inquiétudes concernant l'évaluation du conseil d'administration

** D'autres valeurs du secteur informatique reculent également dans l'attente des données clés sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient influencer la décision de la Fed sur les taux d'intérêt la semaine prochaine

** Les opérateurs anticipent une probabilité de 60% de hausse des taux, ce qui constitue un facteur négatif pour les actions des marchés émergents du point de vue des flux de capitaux

** Parmi les autres titres, Adani Enterprises ADEL.NS bondit de 5% après avoir accepté de céder jusqu’à 5,54% de sa participation dans sa filiale aéroportuaire

** Graphite India GRPH.NS s'envole de 17% après l'annonce par GrafTech International EAF.N , leader mondial des électrodes en graphite, d'une hausse minimale des prix de 30%