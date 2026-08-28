Les actions indiennes marquent une pause dans leur récente baisse, le secteur des technologies de l'information compensant les pertes généralisées

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28 août - ** Les indices boursiers de référence indiens, le Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN , évoluent sans grand changement, marquant une pause après deux séances de baisse, le secteur des technologies de l'information compensant les pertes généralisées

** Les résultats trimestriels du fabricant de puces Nvidia, meilleurs que prévu, ont un effet positif sur le moraldes valeurs technologiques mondiales et indiennes, selon Siddhartha Khemka, directeur de la recherche chez Motilal Oswal Financial, même si l’impact sur le secteur informatique indien « pourrait être plus nuancé, car l’intérêt des investisseurs pourrait se porter davantage sur le matériel et les infrastructures liés à l’IA »

** L’indice des technologies de l’information .NIFTYIT progresse de 3 %, compensant la faiblesse observée dans l’ensemble des secteurs; quatorze des seize principaux secteurs sont en baisse

** L’indice plus large des petites capitalisations

.NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 restent stables

** Ces deux indices de référence sont en passe d’enregistrer leur troisième semaine consécutive de baisse, leur plus longue série de ce type depuis environ cinq mois

** La prudence règne également sur les marchés boursiers mondiaux à la veille du discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prévu plus tard dans la journée à Jackson Hole; ses commentaires sur l’inflation pourraient influencer les marchés

** À contre-courant de la tendance, le constructeur de deux-roues électriques Ather Energy ATHR.NS progresse de 7 % après l’annonce par Hero MotoCorp HROM.NS de son intention de porter sa participation à 32,8 % grâce à un rachat d’actions d’une valeur de 184 millions de dollars

** Tempsens Instruments TEMS.NS a plus que doublé lors de ses premiers échanges, enregistrant ainsi la plus forte hausse depuis son introduction en bourse en 2026 à ce jour