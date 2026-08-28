 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions indiennes marquent une pause dans leur récente baisse, le secteur des technologies de l'information compensant les pertes généralisées
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les indices boursiers de référence indiens, le Nifty 50 .NSEI et le Sensex .BSESN , évoluent sans grand changement, marquant une pause après deux séances de baisse, le secteur des technologies de l'information compensant les pertes généralisées

** Les résultats trimestriels du fabricant de puces Nvidia, meilleurs que prévu, ont un effet positif sur le moraldes valeurs technologiques mondiales et indiennes, selon Siddhartha Khemka, directeur de la recherche chez Motilal Oswal Financial, même si l’impact sur le secteur informatique indien « pourrait être plus nuancé, car l’intérêt des investisseurs pourrait se porter davantage sur le matériel et les infrastructures liés à l’IA »

** L’indice des technologies de l’information .NIFTYIT progresse de 3 %, compensant la faiblesse observée dans l’ensemble des secteurs; quatorze des seize principaux secteurs sont en baisse

** L’indice plus large des petites capitalisations

.NIFSMCP100 et celui des moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 restent stables

** Ces deux indices de référence sont en passe d’enregistrer leur troisième semaine consécutive de baisse, leur plus longue série de ce type depuis environ cinq mois

** La prudence règne également sur les marchés boursiers mondiaux à la veille du discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prévu plus tard dans la journée à Jackson Hole; ses commentaires sur l’inflation pourraient influencer les marchés

** À contre-courant de la tendance, le constructeur de deux-roues électriques Ather Energy ATHR.NS progresse de 7 % après l’annonce par Hero MotoCorp HROM.NS de son intention de porter sa participation à 32,8 % grâce à un rachat d’actions d’une valeur de 184 millions de dollars

** Tempsens Instruments TEMS.NS a plus que doublé lors de ses premiers échanges, enregistrant ainsi la plus forte hausse depuis son introduction en bourse en 2026 à ce jour

Valeurs associées

NVIDIA
227,9800 USD NASDAQ +8,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège social de Meta à Menlo Park, en Californie, le 9 novembre 2022. ( AFP / JOSH EDELSON )
    Qui est mineur, qui est parent ? Les questions sans réponse de l'accord Meta
    information fournie par AFP 28.08.2026 09:47 

    L'accord conclu par Meta avec l'essentiel des Etats américains pour brider Instagram et Facebook chez les adolescents repose sur deux preuves que personne ne sait encore apporter avec fiabilité: celle de l'âge des utilisateurs, et celle qu'un "parent superviseur" ... Lire la suite

  • Le prince héritier Haakon photographié à Drammen, au sud-ouest d'Oslo, en Norvège, le 19 juillet 2026. ( NTB / Thomas Fure )
    Norvège: Haakon, populaire héritier d'une monarchie fragilisée
    information fournie par AFP 28.08.2026 09:43 

    Promesse de modernité, Haakon hérite d'une couronne de Norvège longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales. Après la disparition de son père, le roi Harald V, mort vendredi, ce grand barbu de 53 ans monte sur le trône après ... Lire la suite

  • Des traders travaillent à leur poste dans une salle des marchés située au siège d'Euronext, l'opérateur boursier, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.
    L'Europe ouvre dans le vert, rebond du CAC 40
    information fournie par Reuters 28.08.2026 09:35 

    Les principales Bourses européennes ‌sont dans le vert vendredi en début de séance, le CAC ​40 parisien rebondissant après la forte baisse enregistrée la veille dans un contexte d'inquiétudes budgétaires. L'indice vedette de la Bourse de Paris gagne 1,06% ​à 8.408,01 ... Lire la suite

  • Photo aérienne publiée sur la plateforme chnoise Weibo sur le compte du service d'incendie de Lhassa, le 27 août 2026, montrant un lac formé par une catastrophe naturelle qui a fait des centaines de morts et de disparus à la frontière entre le Népal et la Chine ( Lhasa Mobile Fire and Rescue Detachment / - )
    Crue dans l'Himalaya: les secours perturbés, à nouveau en alerte
    information fournie par AFP 28.08.2026 09:25 

    Le Népal a lancé vendredi une alerte aux inondations liée à la rupture possible en territoire chinois d'une retenue d'eau, compliquant la tâche des secouristes dans la région himalayenne deux jours après une crue qui a fait près de 500 morts. Ce lac situé sur le ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,515 +9,11%
Pétrole Brent
88,97 -0,47%
CAC 40
8 400,78 +0,97%
BIOPHYTIS
0,0598 -7,29%
NANOBIOTIX
38,12 -1,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank