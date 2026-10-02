Les actions européennes rebondissent après la chute des obligations, les anticipations de hausse des taux de la Fed s'étant atténuées

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* Julius Baer en hausse après l'annonce d'un programme de rachat d'actions

* IG Group recule de plus de 22% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Les valeurs technologiques mènent la hausse sectorielle, avec une progression de 2,6%

(Le point après la clôture des marchés)

par Sudeshna Ghoshal et Purvi Agarwal

Les actions européennes ont rebondi vendredi, après une vague de ventes provoquée par le marché obligataire, la baisse des cours du pétrole et des chiffres de l'emploi américain plus faibles que prévu ayant atténué les anticipations de hausses de taux à court terme par la Réserve fédérale.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,8%, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau depuis plus de trois mois.

La croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en septembre et les chiffres des deux mois précédents ont été fortement révisés à la baisse, ce qui a incité les opérateurs à réduire leurs paris sur une hausse des taux américains en octobre.

"Les marchés ont échappé au pire grâce à un rapport sur l’emploi plus faible que prévu, qui devrait écarter la possibilité d’une hausse des taux de la Fed en octobre", a déclaré Ronald Temple, directeur général de Lazard Asset Management.

"Mais avec encore deux mois de données sur l’inflation à publier avant la réunion de décembre, la Fed sera contrainte de resserrer à nouveau sa politique monétaire."

Les rendements obligataires ont baissé, celui de l’obligation allemande à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, reculant de plus de 6 points de base à 3,454%. Les cours du pétrole ont également chuté de 3 dollars le baril, ce qui a encore favorisé l’appétit pour le risque.

La flambée des rendements des obligations d’État mondiales a malmené les actionsces dernières semaines, rendant les investisseurs réticents à s’exposer aux actifs risqués. Malgré des gains en séance, l’indice STOXX 600 a affiché une baisse hebdomadaire.

La plupart des secteurs ont terminé en territoire positif vendredi, l’engouement renouvelé pour l’IA plaçant les valeurs technologiques .SX8P en tête.

AT & S Austria Technologies & Systemtechnik ATSV.VI a gagné 10%, Infineon Technologies IFXGn.DE a progressé d’environ 9%, tandis qu’Aixtron AIXGn.DE et Soitec SOIT.PA ont progressé de 7,6% chacun.

Les valeurs bancaires européennes .SX7P sont restées pratiquement inchangées vendredi, mais ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril, pénalisées par les craintes d’un ralentissement économique lié à la hausse des taux d’intérêt.

Par ailleurs, les donnéesont montré que l’inflation dans la zone euro avait bondi plus que prévu en septembre et qu’elle devrait encore augmenter dans les mois à venir.

La BCE a relevé ses taux d’intérêt le mois dernier, et les traders tablent actuellement sur une probabilité de 81,8% d’une nouvelle hausse des taux en décembre, selon les données de LSEG.

"La hausse des taux d’intérêt, combinée à une inflation élevée, est un facteur négatif pour les actions, mais la réaction des marchés boursiers dépendra de la durée que les investisseurs attribueront à ce problème", a déclaré Michael Field, stratège en chef des actions chez Morningstar.

La France a présenté jeudi son projet de budget pour 2027 , cherchant à mettre en œuvre des mesures d’austérité impopulaires visant à réduire le déficit et à rassurer le marché obligataire avant les élections présidentielles de l’année prochaine.

À la fin du mois dernier, le coût d’emprunt français à 10 ans FR10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008.

Du côté des actions, le titre de la société londonienne IG Group IGG.L a chuté de 22,6%, se classant en dernière position de l’indice STOXX 600, après que cette société de trading en ligne eut revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affairesannuel en raison d’une faible volatilité des marchés.

Il s'agit de la plus forte baisse journalière d'IG depuis décembre 2016.

Julius Baer BAER.S a progressé de 2% après que la banque suisse a annoncé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 600 millions de francs suisses (724 millions de dollars).