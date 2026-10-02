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France: la justice rend un non-lieu dans l'enquête visant le PSG pour harcèlement moral sur Kylian Mbappé
information fournie par AFP 02/10/2026 à 19:14

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Kylian Mbappe lorsqu'il était au PSG, le 25 mai 2024, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord ( AFP / FRANCK FIFE )

Kylian Mbappe lorsqu'il était au PSG, le 25 mai 2024, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord ( AFP / FRANCK FIFE )

Les juges d'instruction chargés des investigations visant le PSG pour harcèlement moral sur Kylian Mbappé ont rendu un non-lieu, tirant les conséquences du retrait de sa plainte, et finissant ainsi de solder judiciairement son divorce tumultueux avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé avait attaqué, en mai 2025, devant la justice pénale son ancien club, entraînant l'ouverture d'une information judiciaire. Il avait ensuite retiré sa plainte en juillet 2025.

Fin mai 2026, les magistrats instructeurs ont prononcé un non-lieu faute d'avoir établi "de charges suffisantes", a précisé l'une des sources proches du dossier.

D'après cette source, les magistrats ont relevé que le footballeur s'était "désisté de sa plainte" et l'avait "fait savoir publiquement dans la presse". À leurs yeux, il était donc "impossible d'enquêter". En effet, "il n'y aurait aucun sens à interroger les témoins et mis en cause" quand "le plaignant lui-même ne les soutient pas".

Ces personnes mises en cause "ne pourraient que faire référence à ce désistement" pour éviter de répondre aux questions, ont anticipé les magistrats, selon la source proche.

Sollicité par l'AFP, Me Pierre-Olivier Sur, avocat du footballeur désormais au Real Madrid, n'a pas souhaité commenter. Le PSG non plus.

D'autres lofts dans le viseur

La plainte du capitaine de l'équipe de France, déposée en mai 2025, pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, visait la pratique du loft, où Mbappé avait été placé à l'été 2023.

Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l'écart de l'effectif et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.

Une autre procédure a ainsi été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), après la plainte déposée en mai 2025 par la joueuse Kheira Hamraoui visant le PSG.

Le PSG n'est pas le seul club accusé. Dès janvier 2024, le syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels UNFP avait porté plainte contre X, s'appuyant sur une liste d'une cinquantaine de joueurs placés en loft (mais qui n'ont pas été associés à la préparation de la plainte).

L'UNFP accuse de harcèlement moral et d'extorsion les différents clubs mettant en place ces lofts pour mettre délibérément à l'écart certains joueurs afin, selon le syndicat, de "maximiser le prix des transferts".

Que reprochent les joueurs à leurs clubs ? Concrètement, lors de la période estivale des transferts, encadrée par la convention collective des footballeurs professionnels, des clubs peuvent placer les joueurs dont ils veulent se séparer dans un loft, sorte de mise au placard adaptée au gazon: plus d'entraînements avec le groupe professionnel, plus de déplacements, ni de matches...

Cette mise à l'écart, jugée alors abusive, pousse les joueurs à prolonger leur contrat au club ou, à l'inverse, à accepter un transfert - une façon pour leur employeur de se séparer d'eux en s'assurant de toucher des indemnités - voire à résilier leur contrat.

La plainte de Mbappé, elle, avait été déposée fin mai 2025 après sa tumultueuse séparation avec son ancien club : le joueur était parti libre du PSG à l'issue de son contrat en 2024, pour rejoindre le Real Madrid.

En parallèle de cette procédure pénale, le match principal s'est surtout joué aux prud'hommes autour d'un litige financier monstre portant sur d'importantes indemnités pour des salaires, primes et congés impayés que Kylian Mbappé réclamait.

Kylian Mbappé avait par ailleurs fait saisir 55 millions d'euros à titre conservatoire sur les comptes du PSG. Cette saisie a finalement été jugée abusive, en septembre 2026 par la cour d'appel de Paris, qui a intimé au joueur de verser 60.000 euros au club, selon une source proche du dossier.

Toutefois, sur le fond, Mbappé a obtenu gain de cause: le 16 décembre 2025, le PSG a été condamné à verser près de 61 millions d'euros, et a décidé de ne pas faire appel de cette décision, devenue définitive.

Sport
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