Supercalculateurs: Bull double les capacités de son usine historique

L'entreprise Bull, spécialisée dans les supercalculateurs et désormais scindée du groupe Atos, a inauguré vendredi un nouveau bâtiment sur son site historique d'Angers (Maine-et-Loire) et annoncé avoir doublé ses capacités de production.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Cette inauguration s'inscrit dans un plus vaste projet de modernisation du site, censé s'achever en 2028 et que le groupe décrit comme le seul en Europe capable d'assembler à grande échelle des supercalculateurs, ces machines conçues pour atteindre les plus hautes performances avec les technologies de pointe du moment.

Dans la salle de plus de 10.000 m2 dévoilée vendredi, une centaines de personnes en blouse blanche assemblaient ainsi sur de grandes plaques d'une trentaine de kilos, appelées "lames de calcul", des cartes mères, des processeurs, des cartes mémoires et des processeurs graphiques (GPU).

Ces composants sont essentiels pour faire tourner les supercalculateurs, prisés par les acteurs de la recherche scientifique et de l'industrie en plein essor de l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise a ainsi remporté fin août un contrat de près de 400 millions d'euros pour la conception d'un supercalculateur dédié à l'IA et destiné à être livré en Finlande.

Bull est depuis avril passée sous contrôle de l’État français: après avoir été détachée du groupe informatique Atos, elle a été acquise par l'Agence des participations de l’État (APE) dans un souci de préservation de la souveraineté technologique française et européenne.

Le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, s'était alors félicité de la nationalisation d'une entreprise capable de "répondre à une demande mondiale en forte croissance".