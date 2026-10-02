Club Med nomme l'ancien patron de la Banque Postale Philippe Heim directeur général délégué

Club Med a annoncé vendredi la nomination de Philippe Heim, l'ancien patron de la Banque Postale, au poste de directeur général délégué aux côtés de l'actuel PDG, Stéphane Maquaire, arrivé à la tête du groupe l'an dernier.

Philippe Heim, le 26 octobre 2021, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Philippe Heim, dont la nomination sera effective le 8 octobre, rejoindra le comité exécutif de Club Med et sera directement rattaché à Stéphane Maquaire, indique l'entreprise.

Cette nomination intervient alors que Club Med "entame une nouvelle phase de développement, sur fond de processus d'introduction en bourse en cours", précise le communiqué.

Fosun, le propriétaire chinois de Club Med, a en effet annoncé fin août avoir déposé un dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong pour ClubMed Lifestyle Group, une entité regroupant Club Med et ses autres entreprises spécialisées dans le secteur.

Une telle opération représente un virage pour Fosun, qui s'était l'an dernier opposé au retour de cette enseigne historique de clubs de vacances sur les places boursières. La cotation de Club Med, qui était sorti de la Bourse de Paris en mars 2015 - après son rachat par le conglomérat chinois Fosun au terme d'une longue offre publique d'achat (OPA) -, avait été un sujet d'achoppement entre son ancien président Henri Giscard d'Estaing et Fosun.

"S'appuyant sur les atouts de son équipe dirigeante, Club Med fait appel à des expériences et expertises complémentaires pour accompagner cette nouvelle étape et poursuivre ses ambitions de croissance, d'innovation, ainsi que d'excellence opérationnelle et financière", indique Club Med dans son communiqué.

Philippe Heim, ex-haut dirigeant de Société Générale puis patron de la Banque Postale de 2020 à 2023, a rejoint Fosun en 2024, avant d'entrer au conseil d'administration de Club Med l'an dernier. Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera notamment la finance, le juridique et les affaires publiques.

Il quittera son poste de codirecteur financier de Fosun ainsi que son mandat au conseil d'administration de Club Med.

"Club Med est une entreprise aux racines françaises et aux ambitions internationales. Nous voulons continuer à développer notre réseau de +resorts+ (villages, NDLR) (...) et relever encore le niveau d'excellence opérationnelle et financière", a souligné Stéphane Maquaire, cité dans le communiqué.

"Le profil de Philippe, forgé par son expérience de dirigeant au sein de grandes entreprises françaises et sur les marchés internationaux, alliant vision stratégique et vaste expérience opérationnelle, est exactement ce dont Club Med a besoin pour atteindre ces ambitions", ajoute-t-il.