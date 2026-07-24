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Les actions européennes progressent grâce à SAP, qui tire les valeurs technologiques vers le haut ; le Moyen-Orient sous surveillance
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 17:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SAP bondit après une croissance de son carnet de commandes « cloud » supérieure aux prévisions

* Neste et Securitas reculent après avoir manqué leurs objectifs de bénéfice courant au deuxième trimestre

* Volkswagen abandonne ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires après une baisse de son bénéfice

(Mises à jour à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les actions européennes ont progressé vendredi après avoir enregistré, lors de la séance précédente, leur plus forte baisse journalière en deux semaines, les investisseurs ayant été rassurés par certains résultats d'entreprises et s'étant penchés sur l'impact que la hausse des cours du pétrole pourrait avoir sur la politique monétaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,6% à 644,67 points, enregistrant ainsi une hausse pour la deuxième semaine consécutive. Le DAX allemand .GDAXI a progressé grâce à SAP SAPG.DE , qui a gagné 10% après que le groupe de logiciels a annoncé une croissance de son carnet de commandes « cloud » au deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes.

L’indice technologique global .SX8P a progressé de 1,7%, regagnant une partie du terrain perdu après que les résultats trimestriels de STMicroelectronics STMPA.PA et de BE Semiconductor BESI.AS n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs jeudi.

Les investisseurs tentent de trouver un équilibre entre la croissance tirée par l’IA, d’une part, et les valorisations élevées ainsi que les rendements des investissements massifs dans cette technologie, d’autre part, ce qui a entraîné récemment des fluctuations des cours des actions dans ce secteur.

“Les deux grands problèmes pour les géants de la technologie sont que les dépenses d’investissement ne sont plus financées uniquement par les flux de trésorerie disponibles et que l’IA open source, moins coûteuse, menace sérieusement leurs modèles économiques”, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank, dirigés par Jim Reid.

Le secteur technologique du STOXX 600 affiche une hausse de près de 17% depuis le début de l’année, juste derrière les valeurs énergétiques .SXEP qui ont bondi d’environ 32%. Vendredi, les valeurs pétrolières et gazières n’ont pas réussi à tirer parti des cours du Brent LCOc1 , qui se sont maintenus au-dessus de 100 dollars le baril, la chute de 6,4% de Neste

NESTE.HE ayant pesé sur le sentiment des investisseurs après que le producteur finlandais de biocarburants et raffineur de pétrole a annoncé un bénéfice de base au deuxième trimestre légèrement inférieur aux attentes.

“Nous sommes passés d’une anticipation d’une période de croissance faible et d’inflation élevée à celle d’une récession potentielle. Nous n’en sommes pas encore tout à fait là… mais nous pourrions y parvenir très rapidement”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG. La Banque centrale européenne pourrait devoir relever à nouveau ses taux d’intérêt , les risques d’inflation étant élevés, ont déclaré vendredi trois responsables politiques, après que la banque eut maintenu ses taux inchangés jeudi tout en laissant la porte ouverte à une hausse en septembre.

Les marchés tablent toujours sur une hausse de 25 points de base et sur une probabilité d’environ 70% qu’une autre hausse similaire ait lieu d’ici fin 2026, selon les données compilées par LSEG. Par ailleurs, l’administration américaine a imposé de nouveaux droits de douane de 10% et 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, en raison d’allégations de non-respect des interdictions relatives au travail forcé, alors même qu’un droit de douane mondial temporaire de 10% arrivait à expiration. Parmi les autres titres, Volkswagen VOWG.DE a reculé d’environ 1% après que le constructeur automobile a abandonné ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires , suite à une chute de 9,5% de son bénéfice au deuxième trimestre. Valmet VALMT.HE a bondi de 22% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée après que l’entreprise spécialisée dans les technologies de la pâte à papier, du papier et de l’énergie a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et annoncé une éventuelle scission de ses activités. La société suédoise Securitas SECUb.ST a chuté de 11% et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis août 2006 après que le prestataire de services de sécurité a annoncé un bénéfice de base au deuxième trimestre inférieur aux attentes .

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STOXX Europe 600 Technology
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VALMET CORPORAT
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