Les actions européennes chutent dans l'attente des données sur l'emploi aux États-Unis, le dollar reste stable
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 11:27

Les actions européennes ont
chuté en début d'échanges mardi, peinant à réaliser des gains
alors que les traders ont adopté une position prudente avant les
données clés sur l'emploi américain, tandis que le dollar est
resté proche de son plus bas niveau en deux mois.
    Dans une semaine chargée en données de marché, les
investisseurs attendaient les rapports sur l'emploi américain
d'octobre et de novembre prévus plus tard dans la session, après
des retards dans la collecte des données pendant la fermeture du
gouvernement américain.
    Les données pourraient influencer les attentes concernant la
politique monétaire de la Réserve fédérale américaine l'année
prochaine, après que le commentaire de la Fed lorsqu'elle a
réduit les taux la semaine dernière a été interprété comme moins
hawkish que prévu, renforçant les attentes pour d'autres
réductions de taux en 2026.
Les marchés boursiers ont chuté au cours des échanges
asiatiques, l'indice MSCI des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  tombant à son plus bas
niveau depuis trois semaines. La croissance de la production
industrielle chinoise a atteint son plus bas niveau depuis 15
mois en novembre, selon les données .
Les indices européens ont également ouvert en baisse, avant de
remonter légèrement. A 0956 GMT, le STOXX 600 était en baisse de
0,1% sur la journée  .STOXX , le FTSE 100 de Londres était en
baisse de 0,3%  .FTSE  et le DAX d'Allemagne était en baisse de
0,5%  .GDAXI . Les progrès dans les pourparlers de paix entre la
Russie et l'Ukraine ont contribué à la baisse des valeurs de
défense européennes . Ce recul s'inscrit néanmoins dans le
contexte de marchés boursiers atteignant des niveaux record en
2025, le STOXX 600 étant en voie de réaliser un gain global de
14,8 % en 2025.
    L'indice mondial des actions MSCI était en baisse de 0,3 %
sur la journée  .MIWD00000PUS , et en hausse de 19,8 % sur
l'ensemble de l'année.
Les économistes prévoient que les données sur l'emploi aux
États-Unis  montreront que la réduction des coûts du
gouvernement fédéral a entraîné une baisse de la masse salariale
non agricole en octobre, suivie d'un rebond de la croissance de
l'emploi en novembre.
    "Soit les chiffres sont bons, et l'économie s'accélère à
nouveau. Soit les chiffres ne sont pas très bons et l'on
s'attend alors à ce que la Réserve fédérale réduise encore ses
taux", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement
de Carmignac.
    
    RÉUNIONS DES BANQUES CENTRALES, DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Les investisseurs sont également attentifs aux données sur
l'inflation américaine jeudi, même si un certain nombre de
détails clés manqueront, ainsi qu'aux réunions des banques
centrales, y compris les décisions de politique monétaire de la
Banque d'Angleterre , de la Banque centrale européenne
 et de la Banque du Japon .
L'indice du dollar américain a peu changé  à 98,204, en
baisse de moins de 0,1% sur la journée  =USD  et proche des plus
bas de plusieurs semaines contre l'euro et le yen. L'euro est
resté stable à 1,1754 $  EUR= , après que les données PMI
européennes ont montré que la croissance de l'activité
commerciale de la zone euro  a ralenti plus que prévu à la
fin de 2025.
    "La baisse des prix de l'énergie signifie que les termes de
l'échange de la zone euro - les prix des exportations par
rapport à ceux des importations - se rapprochent des meilleurs
niveaux observés au cours des quatre dernières années. C'est un
point positif pour l'euro", a écrit Chris Turner, responsable
mondial des marchés chez ING, dans une note adressée aux
clients.
    Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont
légèrement baissé, le rendement allemand à 10 ans s'établissant
à 2,8458  DE10YT=RR . 
Le chômage en Grande-Bretagne a atteint son plus haut niveau
depuis le début de 2021  et la croissance des salaires
dans le secteur privé a été la plus faible depuis près de cinq
ans le mois dernier, selon les données. Les rendements des gilts
britanniques à cinq ans et à dix ans ont augmenté  après
des données PMI flash britanniques plus élevées que prévu
.
    Signe d'un moindre appétit pour le risque, le bitcoin était
à 86 341,41 $  BTC= , proche du plus bas niveau atteint en deux
semaines lors de la session précédente.
    L'or  est resté proche d'un plus haut de sept
semaines, aidé par la faiblesse du dollar et les attentes de
réduction des taux américains  XAU= .
    Les prix du pétrole ont chuté , passant sous la barre
des 60 dollars le baril pour la première fois depuis des mois,
car les traders considèrent qu'un accord de paix entre la Russie
et l'Ukraine est plus probable, ce qui augmente les attentes
d'un assouplissement des sanctions, ce qui pourrait conduire à
une plus grande disponibilité du pétrole et donc à une baisse
des prix.

Valeurs associées

DAX
24 147,51 Pts XETRA -0,34%
DEU BENCHMARK 10A
2,946 Rates -0,20%
EUR/USD SPOT
1,1761 USD Six - Forex 1 +0,07%
FTSE 100
9 708,66 Pts FTSE Indices -0,44%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 235,41 Pts Six - Forex 1 -1,54%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 383,29 Pts Six - Forex 1 -1,56%
Or
4 277,52 USD Six - Forex 1 -0,64%
Pétrole Brent
59,58 USD Ice Europ -1,29%
Pétrole WTI
55,82 USD Ice Europ -1,43%
STOXX Europe 600
581,68 Pts DJ STOXX -0,15%
TAIEX
27 536,66 Pts Six - Forex 1 -1,19%
USD/JPY SPOT
154,8255 Six - Forex 1 -0,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

