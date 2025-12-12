Les actions européennes atteignent leur plus haut niveau en un mois, les contrats à terme de Wall Street sont en baisse après la chute des valeurs technologiques

Hausse des actions européennes, baisse des contrats à terme à Wall Street

Les investisseurs attendent la BoE, la BCE et la BOJ la semaine prochaine

Les rendements des obligations allemandes en voie d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mars

par Elizabeth Howcroft

Les actions européennes ont augmenté dans les premiers échanges vendredi, en voie d'un troisième gain hebdomadaire, la récente réduction des taux de la Fed ayant soutenu le sentiment, bien que les contrats à terme de Wall Street aient indiqué une certaine prudence persistante après la chute des valeurs technologiques de la session précédente. Le Nasdaq a chuté jeudi après que la société d'informatique dématérialisée Oracle ORCL.N ait signalé des dépenses massives et des prévisions faibles, ce qui a renforcé les craintes quant à la rentabilité des grands paris sur l'intelligence artificielle et a fait baisser les valeurs technologiques. Ce mouvement a eu un impact limité sur l'appétit pour le risque, puisque le S&P 500 et le Dow ont encore atteint des records . Les contrats à terme de Wall Street ont baissé au cours des échanges asiatiques, en raison de la persistance de certaines craintes liées aux technologies, et ont encore eu du mal à progresser au cours des échanges européens. La Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, dans une décision partagée par 9-3, laissant les traders optimistes quant à de nouvelles réductions en 2026, même si les décideurs politiques ont signalé qu'ils mettraient en pause de nouvelles réductions pour l'instant.

A 1038 GMT, l'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,3% sur la journée, ayant atteint son plus haut niveau depuis un mois .STOXX . Le FTSE 100 était en hausse de 0,2%

.FTSE , le DAX allemand était en hausse de 0,3% .GDAXI et le CAC 40 français était en hausse de 0,7% .FCHI . L'indice MSCI World Equity était en hausse de 0,2% .MIWD00000PUS .

Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,2 % EScv1 , tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en baisse de 0,5 % NQc1 .

Ed Hutchings, responsable du bureau des taux des marchés développés chez Aviva, a déclaré que les traders pourraient éviter de faire des mouvements importants vendredi, car ils se préparent aux décisions de taux de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon de la semaine prochaine.

"C'est un peu une pause après la Fed", a-t-il ajouté. La BoE devrait réduire ses taux jeudi prochain. La BCE, qui se réunit également jeudi, devrait maintenir ses taux, bien que les traders spéculent soudainement sur la possibilité d'une hausse des taux en 2026. La BoJ, qui se réunit jeudi, devrait relever ses taux, après les signaux forts envoyés par le gouverneur Kazuo Ueda.

LE DOLLAR EN BAISSE, LA LIVRE EN LÉGÈRE BAISSE SUR LES DONNÉES DU ROYAUME-UNI

Le dollar américain est resté stable, avec un indice du dollar en hausse d'environ 0,1% sur la journée à 98,462 =USD . Il a été affecté par les perspectives de la Fed sur les taux d'intérêt, ainsi que par les données sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, qui ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté le plus en 4 ans et demi la semaine dernière. L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,1726 $ EUR= , et la livre sterling était en baisse de 0,1 % à 1,3369 $ GBP= , ne baissant que légèrement après des données montrant que l'économie britannique s'est contractée de 0,1 % au cours des trois mois précédant le mois de décembre, à l'approche du budget du Royaume-Uni. Les rendements des obligations d'État allemandes ont augmenté, en passe de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mars , les opérateurs commençant à anticiper une hausse des taux de la zone euro suite aux commentaires de l'influente responsable de la politique de la BCE, Isabel Schnabel, en début de semaine. Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans était de 2,856% DE10YT=RR .

LE PÉTROLE AUGMENTE, LE CUIVRE ATTEINT UN NIVEAU RECORD

Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges , soutenus par les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement au Venezuela alors que les États-Unis se préparent à intercepter davantage de navires transportant du pétrole vénézuélien, mais ils ont ensuite effacé ces gains, et étaient sur la voie d'une baisse hebdomadaire alors qu'un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine reste au centre de l'attention. Les obligations d'État de l'Ukraine se sont redressées après que le pays a envoyé aux États-Unis une proposition révisée pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Les investisseurs suivent également l'évolution des propositions de l'Union européenne concernant l'utilisation des avoirs russes gelés, dont une grande partie est détenue par l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles. Les dirigeants du groupe de nations de la "Coalition des volontaires" ont discuté des progrès réalisés lors d'une réunion virtuelle jeudi. La banque centrale de Russie a déclaré vendredi que ces plans étaient illégaux.

Le cuivre SCFcv1 a atteint un niveau record après que la Chine, l'un des principaux consommateurs de cuivre, a promis de maintenir une politique fiscale "proactive" l'année prochaine. L'or a augmenté d'environ 1 % sur la journée, à 4 325,59 $ XAU= .