L'UE va imposer une taxe de 3 euros sur les petits colis importés dès juillet 2026

Illustration montrant le logo de Temu et le drapeau de l'UE

Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE), réunis à Bruxelles, sont convenus vendredi d'imposer une taxe de trois euros sur les colis de faible valeur arrivant dans le bloc communautaire, dans le cadre d'une initiative visant à freiner le déferlement sur le Vieux continent de produits chinois à bas prix.

Cette taxe entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026, a déclaré le ministre français des Finances, Roland Lescure. Selon lui, elle s'appliquera jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée dans le bloc pour mettre fin à la règle d'exemption "de minimis", un dispositif qui permet de ne pas s'acquitter de droits de douane sur les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros.

Le plan initial de Bruxelles, établi en 2023, prévoyait de supprimer l'exemption de droits de douane pour les petits colis en 2028. Mais la pression s'est accentuée sur les responsables politiques pour qu'ils agissent plus rapidement face aux milliards de colis bon marché arrivant dans l'UE, principalement de Chine.

Parmi les plateformes dans le viseur de Bruxelles figurent Shein, Temu, AliExpress et Amazon Haul, qui expédient des produits depuis la Chine à des prix très bas - notamment grâce à cette exemption douanière - au détriment des acteurs européens qui dénoncent une distorsion de concurrence.

En 2024, les autorités douanières de l'UE ont traité quelque 4,6 milliards de colis de faible valeur achetés en ligne, soit 12 millions de colis par jour, dont 91% provenaient de Chine. Ce nombre a doublé comparé à 2023.

