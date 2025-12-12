 Aller au contenu principal
Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an confirmée en novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 12/12/2025 à 13:52

( AFP / INA FASSBENDER )

L'inflation en Allemagne a stagné en novembre, à 2,3% sur un an, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Office fédéral des statistiques Destatis.

"L'évolution des prix à la consommation s'est stabilisée pour le moment en cette fin d'année", a commenté la présidente de Destatis, Ruth Brand.

En septembre, la hausse des prix était remontée à 2,4% sur un an, le niveau le plus haut de l'année mais loin des sommets atteints en 2022 et 2023 lors de la crise énergétique provoquée par l'invasion russe en Ukraine.

Mme Brand a souligné le rôle toujours déterminant des prix des services, en hausse de 3,5% en novembre sur un an.

En revanche, l'évolution des prix de l'alimentation a continué de ralentir (+1,2%)

Certains produits alimentaires ont même vu leur prix baisser sur un an, comme le beurre (-22%), l'huile d'olive (-17,4%) et les légumes frais (-4,2%).

Les prix de l'énergie, qui grèvent toujours l'économie, ont également baissé par rapport à novembre 2024 (-0,1%). Les ménages ont notamment bénéficié de tarifs plus bas pour l'électricité (-1,5%) et le chauffage urbain (-0,7%).

Dans la zone euro, l'inflation est légèrement remontée, à 2,2% en novembre, contre 2,1% le mois précédent, s'écartant un peu plus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) fixé à 2%.

Ces chiffres devraient amener la Banque centrale européenne, qui se réunit jeudi prochain, à maintenir la pause sur ses taux d'intérêts directeurs en cours depuis plusieurs mois, après une longue phase de baisse qui s'est terminée en juin.

