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Les actions des sociétés minières aurifères progressent, le recul des cours du pétrole et la baisse du dollar américain stimulant le marché de l'or
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 17:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours de l'or

GOL/

** Le cours au comptant de l’or XAU= progresse de 2,2 % à 4 356,04 dollars l’once, rebondissant après avoir atteint un plus bas en près de six semaines lors de la séance précédente, soutenu par le recul des cours du pétrole et la baisse du dollar américain, tandis que les investisseurs évaluaient la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale et les indications sur sa politique monétaire

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO , ont chacune progressé d’environ 3 %

** Parmi les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis, Gold Fields GFI.N progresse de 3,4 %, Harmony Gold HMY.N bondit de 3,9 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,7 % et Sibanye-Stillwater SBSW.N s’apprécie de 4,6 %

** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines AEM.TO progresse de 3,4 % et Kinross Gold K.TO progresse de 3 %

Pétrole et parapétrolier

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