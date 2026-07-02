Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement face à des chiffres de l'emploi américains décevants

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2 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1 % à 4 069,52 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus haut niveau depuis le 23 juin

** La hausse des cours de l'or est soutenue par des chiffres de l'emploi décevants, la baisse du prix du pétrole et les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, qui a laissé entendre que les risques d'inflation s'étaient atténués, à la veille de la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , ont respectivement progressé de 1,4 % et 1,5 %

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N progresse de 3 %, Harmony Gold HMY.N bondit de 2,6 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 1 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N affiche une légère hausse

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N progressent de 2,1 % et Kinross Gold K.TO

KGC.N de 2,8 %