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Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes progressent alors que les cours du pétrole s'effondrent, portées par les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 11:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Les actions des principales compagnies aériennes et des principaux opérateurs de croisière américains progressent en pré-ouverture, alors que les cours du pétrole reculent après la trêve conclue ce week-end entre les États-Unis et l'Iran

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N progressent de 3 à 3,9%

** Les opérateurs de croisières Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , Royal Caribbean RCL.N et Carnival Corp

CCL.N progressent de 2,8% à 3,2%

** Les contrats à terme sur le Brent reculent de plus de 7%, atteignant leur plus bas niveau depuis le 21 juillet O/R

** Les coûts de carburant comptent parmi les principales charges d'exploitation des compagnies aériennes et des opérateurs de croisière

** L'indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines

.SPCOMAIR a chuté de plus de 11% depuis le début du mois

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45,310 USD NYSE +0,51%
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1 commentaire

  • 11:39

    Les espoirs d'apaisement... Plus rien ne sera plus jamais comme avant tant que les barbus exerceront leurs sévices sur leur peuple et feront régner l'obscurantisme sur le monde civilisé.

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