Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes américains progressent alors que le prix du pétrole brut s'effondre

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2 novembre - ** Les actions des compagnies aériennes et des opérateurs de croisière américains progressent alors que les cours du pétrole chutent de plus de 6%

** Compagnies de croisière: Carnival Corp CCL.N en hausse de 3,4%, Royal Caribbean Group RCL.N gagne 2,9%, Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N progresse de 2,1% et l'opérateur de croisières d'expédition Lindblad Expeditions Holdings

LIND.O affiche une hausse de 1,6%

** Les actions des compagnies aériennes progressent dans l'ensemble, emmenées par Allegiant Air ALGT.O en hausse de 6,6%, Frontier Airlines ULCC.O en hausse de 6,3% et JetBlue Airways JBLU.O en hausse de 5,8%

** United Airlines UAL.O progresse de 4,2%, tandis qu’American Airlines AAL.O , Alaska Air Group ALK.N et Southwest Airlines LUV.N gagnent entre 3,1% et 3,7%

** Le pétrole LCOc1 CLc1 recule de plus de 6% face aux signes de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran O/R

** Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avait accordé au gouvernement certains pleins pouvoirs pour mener les négociations de paix

** Le carburant représente une dépense d’exploitation majeure pour les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse d'environ 5% depuis le début de l'année, contre un gain de 11,4% pour le S&P 500 .SPX