USA/PMI-Le secteur manufacturier en hausse plus forte que prévu

Entreprises manufacturières à South Bend

L'activité manufacturière américaine s'est ‌redressée en octobre, portée par une demande intérieure soutenue, ce qui a maintenu ​l'inflation à la sortie d'usine à un niveau élevé.

L'Institute for Supply Management a annoncé lundi que son indice PMI manufacturier était passé à 55,5 le mois dernier, ​contre 54,5 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un maintien de l'indice à 54,5. Le ​PMI est resté au-dessus du seuil des ⁠50 cette année, ce qui indique une croissance du secteur manufacturier, qui ‌représente environ 9,4% de l'économie.

L'activité est portée par la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans le ​domaine de l'IA. Le gouvernement ‌a indiqué la semaine dernière que la demande intérieure ⁠avait connu au troisième trimestre sa plus forte progression depuis plus de cinq ans.

L'indice des nouvelles commandes de l’enquête ISM a légèrement progressé, passant de 55,3 en ⁠septembre à 55,5, ‌les exportations étant également en hausse. Les stocks des usines ont ⁠également augmenté.

Les fournisseurs peinent toutefois à faire face à la forte demande. ‌L'indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a légèrement progressé, passant ⁠de 59,0 en septembre à 59,1. Un indice supérieur à ⁠50 indique un ralentissement ‌des livraisons.

L'indice des prix payés pour les intrants, calculé dans le cadre de ​l'enquête, a légèrement reculé, passant de ‌77,9 en septembre à 75,2. Ce niveau élevé soutient la position des économistes selon laquelle l'inflation restera ​supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed) jusqu'en 2027. Les économistes tablaient que l’indice des prix payés reculerait à 77,5.

L'emploi dans le ⁠secteur manufacturier a continué de progresser le mois dernier, malgré une légère décélération par rapport à septembre. L'indicateur de l'emploi dans le secteur manufacturier a légèrement reculé à 52,4, contre 52,7 en septembre, se situant légèrement au-dessus des prévisions des économistes, qui tablaient sur 52,0.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)