USA/PMI-Le secteur manufacturier en hausse plus forte que prévu

Entreprises manufacturières à South Bend
L'activité manufacturière américaine s'est redressée en octobre, portée par une demande intérieure soutenue, ce qui a maintenu l'inflation à la sortie d'usine à un niveau élevé.
L'Institute for Supply Management a annoncé lundi que son indice PMI manufacturier était passé à 55,5 le mois dernier, contre 54,5 en septembre.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un maintien de l'indice à 54,5. Le PMI est resté au-dessus du seuil des 50 cette année, ce qui indique une croissance du secteur manufacturier, qui représente environ 9,4% de l'économie.
L'activité est portée par la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans le domaine de l'IA. Le gouvernement a indiqué la semaine dernière que la demande intérieure avait connu au troisième trimestre sa plus forte progression depuis plus de cinq ans.
L'indice des nouvelles commandes de l’enquête ISM a légèrement progressé, passant de 55,3 en septembre à 55,5, les exportations étant également en hausse. Les stocks des usines ont également augmenté.
Les fournisseurs peinent toutefois à faire face à la forte demande. L'indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a légèrement progressé, passant de 59,0 en septembre à 59,1. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons.
L'indice des prix payés pour les intrants, calculé dans le cadre de l'enquête, a légèrement reculé, passant de 77,9 en septembre à 75,2. Ce niveau élevé soutient la position des économistes selon laquelle l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed) jusqu'en 2027. Les économistes tablaient que l’indice des prix payés reculerait à 77,5.
L'emploi dans le secteur manufacturier a continué de progresser le mois dernier, malgré une légère décélération par rapport à septembre. L'indicateur de l'emploi dans le secteur manufacturier a légèrement reculé à 52,4, contre 52,7 en septembre, se situant légèrement au-dessus des prévisions des économistes, qui tablaient sur 52,0.
(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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