Les actions de Quantinuum, soutenue par Honeywell, devraient s'ouvrir avec une hausse pouvant atteindre 1,7% par rapport au prix d'introduction en bourse, suite à une augmentation du montant de l'introduction en bourse

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Les actions de Quantinuum, soutenue par Honeywell, QNT.O devraient s'ouvrir jeudi à 1,67% au-dessus de leur prix d'introduction en bourse lors de leur entrée au Nasdaq, ce qui confère à cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique une valorisation potentielle d'environ 15,82 milliards de dollars.