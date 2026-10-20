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Les actions de Genuine Parts reculent après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour l'exercice fiscal
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 14:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de Genuine Parts ( GPC.N ) chutent de plus de 6% à 121,94 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le distributeur de pièces automobiles revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice, les ramenant de 7,50 $ à 8,00 $ à une fourchette comprise entre 7,50 $ et 7,75 $

** Ces nouvelles prévisions sont inférieures à l'estimation du marché, qui s'établit à 7,78 dollars, selon les données de LSEG

** La société abaisse également ses prévisions de bénéfice par action (BPA) selon les principes comptables généralement admis (GAAP) pour l'exercice fiscal, les ramenant de 5,90 $ à 6,40 $ à une fourchette comprise entre 5,60 $ et 5,85 $

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 2,07 dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s’élevaient à 2,05 dollars

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre, à 6,52 milliards de dollars, est conforme aux estimations du marché

** Le résultat net du troisième trimestre s'élève à 224,4 millions de dollars, contre 226,2 millions de dollars un an plus tôt

** Le directeur général Will Stengel indique que la scission en GPC et Motion, annoncée en février, se déroule comme prévu pour le premier trimestre 2027

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 5,87% depuis le début de l'année

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