Wall Street ouvre en baisse, entre IA et résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert orientée à la baisse mardi, les investisseurs jonglant entre une nouvelle vague de ventes des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) et une volée de résultats trimestriels.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - perdait 0,37%, l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,20% et le Dow Jones (-0,01%) était proche de l'équilibre.

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