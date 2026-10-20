Suisse: les exportations horlogères en hausse de 11,7% en septembre

Les exportations horlogères suisses ont continué de se redresser en septembre, progressant de 11,7% sur un an, en particulier sous l'impulsion des montres de luxe, a annoncé mardi la fédération horlogère.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

En septembre, le montant des exportations horlogères s'est chiffré à 1,17 milliard de francs suisses (1,26 milliard d'euros), portant le cumul depuis le début de l'année à 19,5 milliards de francs, soit une hausse de 2,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2025, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les exportations de montres dont le prix à la sortie d'usine dépasse 3.000 francs se sont accrues de 9,9% durant le mois de septembre, contribuant "significativement" cette hausse, précise la fédération, même si "les autres segments également tous enregistré une croissance", observe-t-elle.

Par pays, les exportations vers les Etats-Unis ont bondi de 85%, la base de comparaison étant toutefois déformée par le choc des droits de douane américains l'an passé.

En septembre 2025, les exportations horlogères avaient dégringolé de 55,6% vers les Etats-Unis alors que les horlogers suisses avaient drastiquement réduit leurs expéditions en attendant que Berne négocie une solution avec Washington qui imposait alors des droits de douane de 39% à la Suisse.

Sur les autres grands marchés, les exportations de montres ont progressé de 12,3% vers le Japon en septembre et de 3% vers Hong-Kong mais sont reparties à la baisse en Chine, reculant de 14,2% après un bref rebond en août.

Dans l'Union européenne, elles ont progressé de 15,5%, a détaillé la fédération horlogère, dopées par les envois vers la France où elles ont bondi de 128,2%. Dans le communiqué, la fédération horlogère rappelle toutefois qu'il s'agit d'une "situation atypique", qui semble "refléter des transferts de flux entre marchés, au détriment d'autres pays de la région".

Depuis décembre, les exportations n'ont cessé de gonfler vers la France, qui s'est imposée comme le marché vers lequel les montres sont d'abord acheminées avant d'être réexportées ailleurs.

Dans une note de marché, Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, estime que les chiffres du mois de septembre apparaissent dans l'ensemble "plus solides, mais incitent malgré tout à une certaine prudence", notamment au vu du repli en Chine.

De plus, "les troubles actuellement en France et en Italie ajoutent de l’incertitude", selon lui, la demande pour les produits de luxe sur ces deux marchés dépendant en partie des dépenses touristiques.