Atos transforme l'environnement numérique interne d'Orange Business

Atos annonce avoir mené à bien un programme de transformation à grande échelle de l'environnement numérique de travail interne d'Orange Business, dans le cadre de l'une des plus importantes initiatives mondiales d'externalisation informatique de ce dernier.

Dans le cadre d'un contrat de sept ans signé début 2024, Atos accompagne Orange Business dans la transformation de ses services internes liés à l'environnement numérique de travail à l'échelle mondiale, concernant près de 30 000 utilisateurs dans plus de 60 pays.

Avec le déploiement de ce programme baptisé "MyDesk", mené sur une période de deux ans, les collaborateurs bénéficient désormais d'un portail unique et unifié pour leur environnement numérique de travail, leur offrant un accès fluide à l'ensemble des services associés.

Atos et Orange Business ont notamment mis en place un ensemble complet de services destinés à améliorer la productivité et l'expérience des utilisateurs finaux, tels que des services d'assistance à plusieurs niveaux, une assistance de proximité via des espaces de support technique (tech bars) sur site, ainsi que plusieurs solutions innovantes s'appuyant sur l'IA.

Au coeur de cette transformation figure le déploiement d'une plateforme unifiée de gestion des services informatiques basée sur ServiceNow, permettant de regrouper les processus existants au sein d'un modèle opérationnel mondial unique.

Atos et Orange Business étudient également, dans le cadre d'ateliers réguliers, la manière dont l'intelligence artificielle générative pourrait être exploitée dans le contexte du programme DWP MyDesk afin d'améliorer davantage la qualité des services, d'automatiser certains processus et de proposer de nouvelles expériences aux utilisateurs.