Les actions d'Alibaba à Hong Kong ont atteint leur plus bas niveau depuis 11 mois suite à des informations faisant état du départ de son directeur général

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11 juin - ** Les actions d'Alibaba ( 9988.HK ), cotées à Hong Kong, ont chuté de 6,2 % à 106,5 HK$, leur plus bas niveau depuis le 15 juillet 2025

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 7 avril 2025 et est en passe d'enregistrer sa septième séance consécutive de baisse

** Deuxième plus forte baisse en pourcentage de l'indice de référence Hang Seng .HSI , qui recule de 1,3 % ** Chen Hang, directeur général de Dingtalk (filiale d'Alibaba), quitte l'entreprise après un désaccord sur l'orientation stratégique en matière d'IA, selon Bloomberg

** Zephirin Group maintient une note “Vendre” et un niveau de risque “moyen” sur Alibaba, mais abaisse son objectif de cours pour l'action de Hong Kong de 112 HK$ à 92 HK$, et celui de l'action américaine de 112 $ à 92 $

** “Nous constatons qu'Alibaba subit une pression accrue en matière d'exécution, comme en témoigne la cadence inhabituellement élevée des remaniements de direction au cours du FYQ127 depuis le début de sa phase de monétisation de l'IA l'année fiscale dernière” - Zephirin

** “Si la stratégie en matière d’IA et de cloud reste inchangée, les remaniements répétés au sein de la direction indiquent des frictions persistantes dans la mise en œuvre à grande échelle à travers les différentes divisions” – Zephirin ** Les États-Unis ont ajouté certains des plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires et de batteries à une liste d'entreprises qu'ils estiment aider l'armée chinoise, y compris Alibaba

** Depuis le début de l'année, l'action de Hong Kong a reculé de 25,6 %, les actions américaines BABA.N ont baissé de 21,3 % et l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a perdu 15,9 %