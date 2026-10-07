Les actions australiennes reculent sous l'effet de la hausse des rendements obligataires et des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour jusqu'à la clôture)

* Les sociétés minières et les banques enregistrent les plus fortes baisses de la semaine

* Les investisseurs attendent le compte-rendu de la RBA le 13 octobre

* Les sociétés minières d'uranium bondissent après l'accord entre Google et Constellation Energy

par Jasmeen Ara Islam Shaikh

Les actions australiennes ont clôturé en légère baisse mercredi, au terme d'une séance agitée, les investisseurs restant sur la réserve alors que les rendements obligataires mondiaux et les cours du pétrole restaient élevés.

L'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO a clôturé en baisse de 0,1 % à 8.727,70 points, après avoir progressé de 0,2 % plus tôt dans la séance. L'indice avait gagné plus de 1 % au cours des trois séances précédentes.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans s'est maintenu au-dessus de 5,3 % après une récente vague de ventes massives d'obligations, qui a réduit l'appétit pour le risque des investisseurs, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison de la menace d'une tempête dans le golfe du Mexique et de l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis. O/R US/

Les actions tiennent bon malgré la hausse des rendements obligataires, les résultats mondiaux jouant un rôle moteur, mais il devient de plus en plus difficile, en particulier pour les valeurs de croissance à longue durée, de poursuivre leur rebond jusqu’à la fin de l’année, a déclaré Hugh Lam, stratège en investissement chez Betashares.

La hausse des rendements reflète les anticipations d’une augmentation des coûts d’emprunt pour les gouvernements et les entreprises, ainsi que les prévisions d’une inflation persistante.

Ce jour-là, les banques .AXFJ ont reculé de 0,6 %, enregistrant leur pire séance depuis près d’une semaine.

Parmi les "quatre grandes" banques, Westpac WBC.AX a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 1,2 %.

Les marchés attendent le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale australienne (Reserve Bank of Australia) prévue la semaine prochaine pour avoir un aperçu des réflexions des décideurs sur l’inflation, qui a contraint la banque centrale à relever ses taux à leur plus haut niveau depuis 15 ans la semaine dernière.

Les données sur les prix à la consommation du trimestre de septembre, attendues fin octobre, pourraient donner des indications supplémentaires sur la trajectoire des taux.

Le sous-indice minier .AXMM a reculé de 0,3 %, suivant la baisse des cours du cuivre. MET/L

Le leader du secteur, BHP BHP.AX , a reculé de 0,7 %, tandis que son concurrent Rio Tinto RIO.AX a perdu 0,6 %.

Les valeurs énergétiques .AXEJ ont progressé de 0,5 %, portées par les sociétés minières d’uranium après que Google GOOGL.O a signé un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans lié à la production d’énergie nucléaire.

Les composantes du sous-indice Deep Yellow DYL.AX , Paladin Energy PDN.AX et NexGen Energy Ltd NXG.AX ont progressé de 2,5 % à 4,6 %.

L’indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 .NZ50 a reculé de 0,1 % à 13.684,04 points.