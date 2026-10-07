États-Unis: Christa Pike est consciente et capable de parler selon ses avocats

Christa Pike fait son entrée au tribunal pénal du comté de Knox

Christa Pike, dont l'exécution ‌a échoué la semaine dernière dans le Tennessee, a repris conscience ​et retrouvé l'usage de la parole, ont déclaré ses avocats dans un communiqué publié mardi soir.

Elle devait être la première femme à ​être mise à mort dans cet Etat depuis plus de deux cents ans.

Malgré de ​graves blessures aux bras causées par ⁠la pose de perfusions intraveineuses lors la tentative d'exécution, Christa ‌Pike est "toujours menottée et enchaînée" à son lit d'hôpital et elle reste sous surveillance médicale, a précisé ​son équipe d'avocats commis ‌d'office.

"Son pronostic reste incertain, mais nous nous attendons ⁠au minimum à une longue convalescence", ajoute le communiqué des avocats, précisant qu'une audience concernant l'affaire Christa Pike était prévue mercredi devant ⁠la Cour de ‌Chancellerie du comté de Davidson

Cette audience porte sur la ⁠demande de ses avocats visant à obtenir une ordonnance judiciaire ‌afin de préserver les preuves issues de l'exécution ⁠manquée qui, selon eux, démontreraient que le département correctionnel ⁠du Tennessee a ‌violé les droits constitutionnels de Christa Pike en la soumettant à ​un châtiment cruel et inhabituel.

Le ‌gouverneur du Tennessee, Bill Lee, qui avait rejeté la demande de grâce de Christa ​Pike, a annoncé la semaine dernière la suspension de toutes les exécutions prévues cette année.

En mai, toujours dans le Tennessee, ⁠des responsables pénitentiaires, avaient interrompu l'exécution d'un homme condamné pour meurtres, faute d'avoir trouvé une veine appropriée pour l'injection létale.

Christa Pike a été condamnée à mort pour le meurtre d'une camarade de classe il y a trois décennies.

(Ismail Shakil et Daphne Psaledakis, Version ​française Benoit Van Overstraeten)