États-Unis: Christa Pike est consciente et capable de parler selon ses avocats

Christa Pike fait son entrée au tribunal pénal du comté de Knox
Christa Pike, dont l'exécution a échoué la semaine dernière dans le Tennessee, a repris conscience et retrouvé l'usage de la parole, ont déclaré ses avocats dans un communiqué publié mardi soir.
Elle devait être la première femme à être mise à mort dans cet Etat depuis plus de deux cents ans.
Malgré de graves blessures aux bras causées par la pose de perfusions intraveineuses lors la tentative d'exécution, Christa Pike est "toujours menottée et enchaînée" à son lit d'hôpital et elle reste sous surveillance médicale, a précisé son équipe d'avocats commis d'office.
"Son pronostic reste incertain, mais nous nous attendons au minimum à une longue convalescence", ajoute le communiqué des avocats, précisant qu'une audience concernant l'affaire Christa Pike était prévue mercredi devant la Cour de Chancellerie du comté de Davidson
Cette audience porte sur la demande de ses avocats visant à obtenir une ordonnance judiciaire afin de préserver les preuves issues de l'exécution manquée qui, selon eux, démontreraient que le département correctionnel du Tennessee a violé les droits constitutionnels de Christa Pike en la soumettant à un châtiment cruel et inhabituel.
Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, qui avait rejeté la demande de grâce de Christa Pike, a annoncé la semaine dernière la suspension de toutes les exécutions prévues cette année.
En mai, toujours dans le Tennessee, des responsables pénitentiaires, avaient interrompu l'exécution d'un homme condamné pour meurtres, faute d'avoir trouvé une veine appropriée pour l'injection létale.
Christa Pike a été condamnée à mort pour le meurtre d'une camarade de classe il y a trois décennies.
(Ismail Shakil et Daphne Psaledakis, Version française Benoit Van Overstraeten)
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