CAC 40
8 066,22
+1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES QUI FONT LE BUZZ-Guardant Health, Tower Semiconductor, GlobalFoundries
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 novembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé lundi, suite à des signes de progrès à Washington pour mettre fin à une fermeture record du gouvernement qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

À 10 h 30 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,35 % à 47 151,64. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,20 % à 6 809,46, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 2,02 % à 23 466,27.

Les trois principales hausses en pourcentage du S&P 500

.PG.INX : ** Palantir Technologies Inc PLTR.OQ , en hausse de 8,6% ** Western Digital Corp WDC.OQ , en hausse de 7,4% ** Micron Technology Inc MU.OQ , en hausse de 7,3%

Les trois principales baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Centene Corp CNC.N , en baisse de 7,7% ** Ball Corp BALL.N , en baisse de 5,2% ** Molina Healthcare Inc MOH.N , en baisse de 4,8%

Les trois principales hausses en pourcentage du NYSE .PG.N : ** TreeHouse Foods Inc THS.N , en hausse de 22,9 % ** Spruce Power Holding Corp SPRU.N , en hausse de 14,3% ** Sable Offshore Corp SOC.N , en hausse de 13,5%

Les trois principales baisses en pourcentage du NYSE .PL.N : ** Oscar Health Inc OSCR.N , en baisse de 14,6% ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en baisse de 9,5% ** agilon health inc AGL.N , en baisse de 8,9%

Les trois principales hausses en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Galecto Inc GLTO.OQ , en hausse de 300,2% ** Movano Inc MOVE.OQ , en hausse de 207,1% ** Cogent Biosciences Inc COGT.OQ , en hausse de 126,5%

Les trois principales baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O : ** Lazydays Holdings Inc GORV.OQ , en baisse de 39,1% ** Yueda Digital Holding YDKG.OQ , en baisse de 38,4% ** Sonder Holdings Inc SOND.OQ , en baisse de 32,4%

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N : ** Royal Gold Inc RGLD.O : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les titres des mineurs d'or progressent alors que les faibles données américaines stimulent les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM17F

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les titres des mineurs d'argent progressent grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed et à la faiblesse du dollar américain nL4N3WM0RI

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Le titre progresse après des bénéfices du T3 supérieurs aux prévisions nL4N3WM18B

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre nL4N3WM184

** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** Centene Corp CNC.N : ** Molina Healthcare Inc MOH.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump se soit attaqué aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Le titre monte suite à un investissement dans Vay Technology nL6N3WM0S1

** MeiraGTx Holdings PLC MGTX.O :

BUZZ - Le titre bondit suite à la collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare nL4N3WM0VH

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Le titre monte suite à des résultats trimestriels optimistes nL6N3WM0NK

** PSQ Holdings Inc PSQH.N :

BUZZ - Le titre gagne suite à l'accord d'acquisition des actifs de Tandym nL4N3WM0U9

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Le titre monte suite à des mesures d'amélioration des liquidités nL4N3WM0W2

** eToro Group Ltd ETOR.O :

BUZZ - Le titre grimpe après des bénéfices du T3 supérieurs aux prévisions nL6N3WM0NW

** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O :

BUZZ - Le titre bondit après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

nL4N3WM0XZ

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N3WM0NE

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent en suivant les gains du bitcoin nL6N3WM0NO

** TreeHouse Foods Inc THS.N :

BUZZ - Le titre s'envole après le rachat de 2,9 milliards de dollars par Investindustrial nL6N3WM0O3

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Le titre s'envole car le médicament combiné ralentit la progression du cancer lors de l'essai nL4N3WM10C

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Le titre prolonge ses gains après que la Deutsche Bank soit devenue optimiste quant à son évaluation

nL6N3WM0PI

** Howard Hughes Holdings Inc HHH.N :

BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de flux de trésorerie annuels et dépassé les attentes en matière de bénéfices nL4N3WM0ZZ

** Ranger Energy Services Inc RNGR.N :

BUZZ - Le titre baisse après une chute de son bénéfice trimestriel nL4N3WM0Y8

** Guardant Health Inc GH.O :

BUZZ - Remonte après avoir développé un test sanguin pour suivre plus rapidement la réponse à un traitement anticancéreux

nL4N3WM15I

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de CNH Industrial et abaisse les prévisions de bénéfices à court terme

nL4N3WM146

** Tower Semiconductor Ltd TSEM.O :

BUZZ - Le titre monte après avoir annoncé des revenus du T4 supérieurs aux estimations nL4N3WM0XW

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Remontée après une levée de fonds de 250 millions de dollars pour un prêt à Exxon nL6N3WM0SV

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Remontée après un accord de licence technologique avec TSMC nL4N3WM149

** Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.N :

BUZZ - Le titre s'envole après avoir révélé des avoirs en crypto-monnaie et en liquidités de 13,2 milliards de dollars

nL6N3WM0SG

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - Glisse après l'arrêt d'un essai clinique pour un médicament contre les maladies pulmonaires nL6N3WM0RA

** LendingClub Corp LC.N :

BUZZ - Le titre monte après que Citizens a relevé l'action à "surperformer le marché" nL4N3WM10P

Valeurs associées

AGILON HEALTH
0,600 USD NYSE -9,35%
AMERICAN AIRLINE
13,3999 USD NASDAQ -1,83%
AN2 THERAPEUTIC
1,1800 USD NASDAQ +3,51%
ANGLOGOLD ASH
73,660 USD NYSE +6,16%
BALL
46,250 USD NYSE -5,55%
BTC/USD
105 239,9266 USD CryptoCompare +3,86%
CENTENE
34,175 USD NYSE -9,00%
CNH INDUSTRIAL
9,555 USD NYSE -1,04%
COEUR MINING
15,100 USD NYSE +2,79%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
33,0925 USD NASDAQ +123,30%
COINBASE GLB RG-A
315,3827 USD NASDAQ +2,02%
DELTA AIR LINES
58,363 USD NYSE -0,91%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 039,04 Pts Index Ex +0,11%
ELEVANCE HEALTH
304,840 USD NYSE -4,08%
ETORO GRP RG-A
36,2850 USD NASDAQ +4,03%
GHL RG-A
5,100 EUR Tradegate +6,16%
GHL RG-A
5,9200 USD NASDAQ +6,47%
GLOBALFOUNDRIES
34,5550 USD NASDAQ +1,39%
GUARDANT HEALTH
96,9050 USD NASDAQ +0,19%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
HECLA MINING
14,980 USD NYSE +7,89%
HWARD HGHS HLDG
87,440 USD NYSE +9,03%
INSTACART (MAPLEBEAR)
37,3400 USD NASDAQ +1,61%
KINROSS GOLD
25,145 USD NYSE +3,33%
LENDINGCLUB
18,780 USD NYSE +3,53%
MANNKIND
5,3050 USD NASDAQ -5,77%
MARA HLDGS
15,6500 USD NASDAQ -1,39%
MEIRAGTX
8,7650 USD NASDAQ +3,48%
MOLINA HEALTHCAR
142,400 USD NYSE -6,37%
MP MATERIALS RG-A
62,739 USD NYSE +6,95%
NASDAQ Composite
23 340,71 Pts Index Ex +1,46%
NEWMONT
86,660 USD NYSE +3,93%
NORDISK SP ADR-B
45,720 USD NYSE +0,13%
OSCAR HEALTH RG-A
14,980 USD NYSE -15,53%
PLUG POWER
2,5245 USD NASDAQ -4,74%
PSQ HOLDINGS RG-A
1,875 USD NYSE +3,88%
Pétrole Brent
63,38 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
59,48 USD Ice Europ -0,57%
RANGR EN SRVCS-A
13,790 USD NYSE +0,29%
RIOT PLATFORMS
17,1650 USD NASDAQ +0,91%
ROYAL GOLD
183,2250 USD NASDAQ +4,21%
S&P 500 INDEX
6 785,21 Pts CBOE +0,84%
SOUTHWEST AIRLIN
32,630 USD NYSE +0,54%
STRATEGY RG-A
236,5350 USD NASDAQ -2,23%
TOWER SEMICON IN
96,3875 USD NASDAQ +14,65%
TREEHOUSE FOODS
23,492 USD NYSE +23,29%
TYSON FOODS -A-
53,985 USD NYSE +2,50%
UNITED AIRLINES
96,1350 USD NASDAQ -1,33%
UNITEDHEALTH GRO
322,025 USD NYSE -0,61%
WHEELS UP RG-A
1,275 USD NYSE -8,93%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

