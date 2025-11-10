LES ACTIONS AMÉRICAINES QUI FONT LE BUZZ-Guardant Health, Tower Semiconductor, GlobalFoundries

10 novembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé lundi, suite à des signes de progrès à Washington pour mettre fin à une fermeture record du gouvernement qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

À 10 h 30 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,35 % à 47 151,64. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,20 % à 6 809,46, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 2,02 % à 23 466,27.

Les trois principales hausses en pourcentage du S&P 500

.PG.INX : ** Palantir Technologies Inc PLTR.OQ , en hausse de 8,6% ** Western Digital Corp WDC.OQ , en hausse de 7,4% ** Micron Technology Inc MU.OQ , en hausse de 7,3%

Les trois principales baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Centene Corp CNC.N , en baisse de 7,7% ** Ball Corp BALL.N , en baisse de 5,2% ** Molina Healthcare Inc MOH.N , en baisse de 4,8%

Les trois principales hausses en pourcentage du NYSE .PG.N : ** TreeHouse Foods Inc THS.N , en hausse de 22,9 % ** Spruce Power Holding Corp SPRU.N , en hausse de 14,3% ** Sable Offshore Corp SOC.N , en hausse de 13,5%

Les trois principales baisses en pourcentage du NYSE .PL.N : ** Oscar Health Inc OSCR.N , en baisse de 14,6% ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en baisse de 9,5% ** agilon health inc AGL.N , en baisse de 8,9%

Les trois principales hausses en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Galecto Inc GLTO.OQ , en hausse de 300,2% ** Movano Inc MOVE.OQ , en hausse de 207,1% ** Cogent Biosciences Inc COGT.OQ , en hausse de 126,5%

Les trois principales baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O : ** Lazydays Holdings Inc GORV.OQ , en baisse de 39,1% ** Yueda Digital Holding YDKG.OQ , en baisse de 38,4% ** Sonder Holdings Inc SOND.OQ , en baisse de 32,4%

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N : ** Royal Gold Inc RGLD.O : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les titres des mineurs d'or progressent alors que les faibles données américaines stimulent les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM17F

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les titres des mineurs d'argent progressent grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed et à la faiblesse du dollar américain nL4N3WM0RI

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Le titre progresse après des bénéfices du T3 supérieurs aux prévisions nL4N3WM18B

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre progresse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre nL4N3WM184

** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** Centene Corp CNC.N : ** Molina Healthcare Inc MOH.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump se soit attaqué aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Le titre monte suite à un investissement dans Vay Technology nL6N3WM0S1

** MeiraGTx Holdings PLC MGTX.O :

BUZZ - Le titre bondit suite à la collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare nL4N3WM0VH

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Le titre monte suite à des résultats trimestriels optimistes nL6N3WM0NK

** PSQ Holdings Inc PSQH.N :

BUZZ - Le titre gagne suite à l'accord d'acquisition des actifs de Tandym nL4N3WM0U9

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Le titre monte suite à des mesures d'amélioration des liquidités nL4N3WM0W2

** eToro Group Ltd ETOR.O :

BUZZ - Le titre grimpe après des bénéfices du T3 supérieurs aux prévisions nL6N3WM0NW

** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O :

BUZZ - Le titre bondit après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N3WM0NE

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent en suivant les gains du bitcoin nL6N3WM0NO

** TreeHouse Foods Inc THS.N :

BUZZ - Le titre s'envole après le rachat de 2,9 milliards de dollars par Investindustrial nL6N3WM0O3

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Le titre s'envole car le médicament combiné ralentit la progression du cancer lors de l'essai nL4N3WM10C

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Le titre prolonge ses gains après que la Deutsche Bank soit devenue optimiste quant à son évaluation

** Howard Hughes Holdings Inc HHH.N :

BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de flux de trésorerie annuels et dépassé les attentes en matière de bénéfices nL4N3WM0ZZ

** Ranger Energy Services Inc RNGR.N :

BUZZ - Le titre baisse après une chute de son bénéfice trimestriel nL4N3WM0Y8

** Guardant Health Inc GH.O :

BUZZ - Remonte après avoir développé un test sanguin pour suivre plus rapidement la réponse à un traitement anticancéreux

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de CNH Industrial et abaisse les prévisions de bénéfices à court terme

** Tower Semiconductor Ltd TSEM.O :

BUZZ - Le titre monte après avoir annoncé des revenus du T4 supérieurs aux estimations nL4N3WM0XW

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Remontée après une levée de fonds de 250 millions de dollars pour un prêt à Exxon nL6N3WM0SV

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Remontée après un accord de licence technologique avec TSMC nL4N3WM149

** Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.N :

BUZZ - Le titre s'envole après avoir révélé des avoirs en crypto-monnaie et en liquidités de 13,2 milliards de dollars

** MannKind Corp MNKD.O :

BUZZ - Glisse après l'arrêt d'un essai clinique pour un médicament contre les maladies pulmonaires nL6N3WM0RA

** LendingClub Corp LC.N :

