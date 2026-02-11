 Aller au contenu principal
Abercrombie se lance dans les vêtements pour bébés, le titre se démarque
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:14

Abercrombie & Fitch a annoncé mercredi le lancement de sa première gamme de vêtements pour bébés et tout-petits baptisée "abercrombie kids", une décision que les investisseurs accueillaient favorablement à New York au vu de la hausse du titre du groupe de mode dans les premiers échanges.

La marque américaine, habituellement très populaire auprès des adolescents, indique dans un communiqué que cette première collection doit compter pas loin d'une centaine d'articles pour filles et garçons, dont des hauts, des pantalons et bas, des robes, des bodies, des barboteuses ainsi que des vêtements d'extérieur qui seront proposés à des prix allant de 13 à 65 dollars.

Le groupe d'habillement commercialisait déjà des vêtements pour enfants, mais dans des tailles qui excédaient les cinq ans.

Corey Robinson, le directeur des produits chez Abercrombie & Fitch Co., explique que l'élargissement de l'offre de la société correspond aux souhaits manifestés par ses clients.

A Wall Street, l'action progressait de 0,7% mercredi matin, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice S&P 500. La valeur perd encore plus de 15% sur les 12 mois écoulés.

