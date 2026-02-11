Abercrombie se lance dans les vêtements pour bébés, le titre se démarque
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:14
La marque américaine, habituellement très populaire auprès des adolescents, indique dans un communiqué que cette première collection doit compter pas loin d'une centaine d'articles pour filles et garçons, dont des hauts, des pantalons et bas, des robes, des bodies, des barboteuses ainsi que des vêtements d'extérieur qui seront proposés à des prix allant de 13 à 65 dollars.
Le groupe d'habillement commercialisait déjà des vêtements pour enfants, mais dans des tailles qui excédaient les cinq ans.
Corey Robinson, le directeur des produits chez Abercrombie & Fitch Co., explique que l'élargissement de l'offre de la société correspond aux souhaits manifestés par ses clients.
A Wall Street, l'action progressait de 0,7% mercredi matin, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice S&P 500. La valeur perd encore plus de 15% sur les 12 mois écoulés.
Valeurs associées
|91,985 USD
|NYSE
|-0,03%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi après la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en janvier bien meilleur qu'attendu et qui laisse les investisseurs dans la certitude que les taux d'intérêt resteront encore élevés ces ... Lire la suite
-
Le porte-drapeau ukrainien aux Jeux olympiques, Vladislav Heraskevych, déclare qu'il portera en compétition un casque orné de photos d'athlètes tués lors du conflit avec la Russie, malgré l'interdiction du CIO.
-
L'Ukraine pourrait aussi organiser un référendum sur un éventuel accord de paix avec le Russie. "Dès que possible", mais pas avant "que la situation sécuritaire le permette". Un haut responsable ukrainien a écarté l'organisation d'élections à court terme, réagissant ... Lire la suite
-
Donald Trump reçoit mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui veut convaincre son allié d'exercer une pression maximale sur l'Iran pour mettre fin à ses programmes nucléaire et balistique. Avant cette septième rencontre depuis son retour au ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer