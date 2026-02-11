 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'intégration européenne est le meilleur atout pour l'économie britannique, selon Reeves
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:13

Rachel Reeves, chancelière de l'échiquier britannique, quitte le 11 Downing Street avant les questions au Premier ministre à Londres

Rachel Reeves, chancelière de l'échiquier britannique, quitte le 11 Downing Street avant les questions au Premier ministre à Londres

Le renforcement ‌de l'intégration européenne est le meilleur atout en matière de ​relations commerciales pour doper la croissance économique britannique, estime la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves.

"Il existe trois grands blocs ​économiques : les États-Unis, la Chine et l'Europe", déclare-t-elle selon des éléments d'un ​discours qu'elle devait prononcer mercredi ⁠et que son ministère a transmis par avance ‌aux médias.

"Nous chercherons toujours toutes les occasions de développer notre économie et ces relations commerciales, mais ​en fin de ‌compte, une seule est à notre porte, ⁠et donc le plus grand atout est une intégration plus étroite avec l'Europe".

Selon le journal The Telegraph, Rachel Reeves ⁠devait déclarer ‌que la Grande-Bretagne ne s'alignerait sur les réglementations ⁠de l'Union européenne (UE) que lorsque cela serait dans ‌l'intérêt national.

La chancelière de l'Échiquier et le Premier ⁠ministre Keir Starmer, qui se bat pour sa ⁠survie politique ‌sur fond d'affaire Epstein, tentent d'honorer leurs promesses faites aux ​électeurs d'accélérer la croissance ‌économique britannique.

Le gouvernement a toutefois adopté une position prudente sur la manière d'améliorer ​les relations avec l'UE, craignant de mécontenter les partisans du Brexit.

En avril dernier, Rachel Reeves a ⁠affirmé que les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l'Europe étaient "sans doute encore plus importantes" que ses liens avec les États-Unis, en raison notamment de leur proximité géographique.

(Rédigé par William Schomberg, Mara Vîlcu pour la version française, édité ​par Sophie Louet)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17:38

    Résultat du Brexit, ceux qui pense que l’Europe est un échec n’ont strictement rien saisi à l’avenir se sont des dinosaures des temps modernes et en général des grabataires

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank