L'intégration européenne est le meilleur atout pour l'économie britannique, selon Reeves

Rachel Reeves, chancelière de l'échiquier britannique, quitte le 11 Downing Street avant les questions au Premier ministre à Londres

Le renforcement ‌de l'intégration européenne est le meilleur atout en matière de ​relations commerciales pour doper la croissance économique britannique, estime la chancelière de l'Echiquier Rachel Reeves.

"Il existe trois grands blocs ​économiques : les États-Unis, la Chine et l'Europe", déclare-t-elle selon des éléments d'un ​discours qu'elle devait prononcer mercredi ⁠et que son ministère a transmis par avance ‌aux médias.

"Nous chercherons toujours toutes les occasions de développer notre économie et ces relations commerciales, mais ​en fin de ‌compte, une seule est à notre porte, ⁠et donc le plus grand atout est une intégration plus étroite avec l'Europe".

Selon le journal The Telegraph, Rachel Reeves ⁠devait déclarer ‌que la Grande-Bretagne ne s'alignerait sur les réglementations ⁠de l'Union européenne (UE) que lorsque cela serait dans ‌l'intérêt national.

La chancelière de l'Échiquier et le Premier ⁠ministre Keir Starmer, qui se bat pour sa ⁠survie politique ‌sur fond d'affaire Epstein, tentent d'honorer leurs promesses faites aux ​électeurs d'accélérer la croissance ‌économique britannique.

Le gouvernement a toutefois adopté une position prudente sur la manière d'améliorer ​les relations avec l'UE, craignant de mécontenter les partisans du Brexit.

En avril dernier, Rachel Reeves a ⁠affirmé que les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l'Europe étaient "sans doute encore plus importantes" que ses liens avec les États-Unis, en raison notamment de leur proximité géographique.

