LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Insmed, United Therapeutics, CrowdStrike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi après avoir enregistré de fortes baisses lors de la session précédente, suite aux commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé. .N
** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit nL4N40I0MT
** Zymeworks Inc ZYME.O :
BUZZ - Progresse alors que le médicament contre le cancer de l'ovaire obtient le statut de procédure accélérée de la FDA
nL4N40I0RM
** ADMA Biologics Inc ADMA.O :
BUZZ - Un cabinet d'avocats enquête sur les allégations de vente à découvert chez ADMA Biologics; les actions augmentent
nL4N40I0SO
** Alcoa Corp AA.N : ** Century Aluminum Co CENX.O : ** Kaiser Aluminum Corp KALU.O :
BUZZ - Les producteurs d'aluminium augmentent alors que le métal atteint son plus haut niveau depuis 4 ans en raison des craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient
nL6N40I0OT
** Sysco Corp SYY.N :
BUZZ - Baisse à la suite de l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot nL6N40I0RC
** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :
BUZZ - Progresse alors qu'elle commence les essais préliminaires d'une combinaison de médicaments contre le cancer
nL4N40I0TY
** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix du lingot sont à la hausse nL4N40I0U4
** Aptiv PLC APTV.N : ** Adient PLC ADNT.N : ** Autoliv Inc ALV.N :
BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur les équipementiers automobiles américains en raison d'une baisse de la demande
nL4N40I0XP
** Boston Scientific Corp BSX.N :
BUZZ - Progresse alors que la FDA approuve un nouveau système de gestion des fluides pour l'urologie nL4N40I0UL
** Quanta Services Inc PWR.N :
BUZZ - Mizuho relève les prévisions de Quanta Services en raison de la forte demande des centres de données nL4N40I0YB
** Spire Inc SR.N :
BUZZ - Progresse grâce à la vente de son unité de commercialisation de gaz nL4N40I0Y7
** Insmed Inc INSM.O :
BUZZ - Hausse des cours après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" et augmenté son objectif de cours
nL6N40I0S7
** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent grâce à la hausse des prix des métaux nL4N40I0U6
** Connect Biopharma Holding Ltd CNTB.O :
BUZZ - Progresse alors que le médicament contre l'eczéma montre des bénéfices durables dans une étude chinoise
nL4N40I0Z8
** General Motors Co GM.N :
BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur General Motors, en raison des pressions sur les coûts nL4N40I105
** United Therapeutics Corp UTHR.O :
BUZZ - Progresse après que le Tyvaso se soit révélé bénéfique dans le traitement de la fibrose pulmonaire
nL4N40I11R
** Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O :
BUZZ - Wolfe Research relève la note de Crowdstrike à "surperformer"; les actions augmentent nL4N40I10U
** Group 1 Automotive Inc GPI.N :
BUZZ - augmente après que Benchmark l'ait reclassé à "acheter" nL6N40I0U4
** Colgate-Palmolive Co CL.N :
BUZZ - Hausse après le relèvement de note par la Deutsche Bank nL4N40I137
** Butterfly Network Inc BFLY.N :
BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un outil d'IA pour la grossesse nL4N40I13B
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - Réduit l'objectif de cours de Meta, nomme l'action son "top pick"; les actions augmentent nL4N40I12R
** Novavax Inc NVAX.O :
BUZZ - Hausse après la nomination d'un spécialiste en médecine interne à la tête de la R&D nL4N40I13N
** Vertical Aerospace Ltd EVTL.N :
BUZZ - Rebondit après un financement de 800 millions de dollars nL6N40I0TS
** Sable Offshore Corp SOC.N :
BUZZ - Progresse alors que les ventes de pétrole commencent à partir de l'oléoduc californien de Santa Ynez nL4N40I13L
** Expedia Group Inc EXPE.O :
BUZZ - Hausse de l'action après que Jefferies l'ait reclassée à "acheter" nL4N40I120
** Viridian Therapeutics Inc VRDN.O :
BUZZ - chute après que le médicament contre les maladies oculaires thyroïdiennes n'ait pas répondu aux attentes
nL4N40F1IO
** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :
BUZZ - Augmentation après que la FDA ait autorisé un essai chez l'homme pour un médicament contre une maladie musculaire rare nL4N40I15N
** Biogen Inc BIIB.O :
BUZZ - Progresse après l'approbation par la FDA d'une dose plus élevée de Spinraza pour une maladie musculaire nL4N40I166
** Instacart Inc CART.O :
BUZZ - Hausse après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter"
nL6N40I0VR
** Alaska Air Group Inc ALK.N :
BUZZ - Chute suite à une prévision de perte plus importante au premier trimestre nL4N40I15B
** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :
BUZZ - Gains; JPM commence avec une note de "surpondération"
nL4N40I14N
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