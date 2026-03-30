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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Insmed, United Therapeutics, CrowdStrike
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi après avoir enregistré de fortes baisses lors de la session précédente, suite aux commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit nL4N40I0MT

** Zymeworks Inc ZYME.O :

BUZZ - Progresse alors que le médicament contre le cancer de l'ovaire obtient le statut de procédure accélérée de la FDA

nL4N40I0RM

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Un cabinet d'avocats enquête sur les allégations de vente à découvert chez ADMA Biologics; les actions augmentent

nL4N40I0SO

** Alcoa Corp AA.N : ** Century Aluminum Co CENX.O : ** Kaiser Aluminum Corp KALU.O :

BUZZ - Les producteurs d'aluminium augmentent alors que le métal atteint son plus haut niveau depuis 4 ans en raison des craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient

nL6N40I0OT

** Sysco Corp SYY.N :

BUZZ - Baisse à la suite de l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot nL6N40I0RC

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Progresse alors qu'elle commence les essais préliminaires d'une combinaison de médicaments contre le cancer

nL4N40I0TY

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix du lingot sont à la hausse nL4N40I0U4

** Aptiv PLC APTV.N : ** Adient PLC ADNT.N : ** Autoliv Inc ALV.N :

BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur les équipementiers automobiles américains en raison d'une baisse de la demande

nL4N40I0XP

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Progresse alors que la FDA approuve un nouveau système de gestion des fluides pour l'urologie nL4N40I0UL

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Mizuho relève les prévisions de Quanta Services en raison de la forte demande des centres de données nL4N40I0YB

** Spire Inc SR.N :

BUZZ - Progresse grâce à la vente de son unité de commercialisation de gaz nL4N40I0Y7

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Hausse des cours après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" et augmenté son objectif de cours

nL6N40I0S7

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent grâce à la hausse des prix des métaux nL4N40I0U6

** Connect Biopharma Holding Ltd CNTB.O :

BUZZ - Progresse alors que le médicament contre l'eczéma montre des bénéfices durables dans une étude chinoise

nL4N40I0Z8

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur General Motors, en raison des pressions sur les coûts nL4N40I105

** United Therapeutics Corp UTHR.O :

BUZZ - Progresse après que le Tyvaso se soit révélé bénéfique dans le traitement de la fibrose pulmonaire

nL4N40I11R

** Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Wolfe Research relève la note de Crowdstrike à "surperformer"; les actions augmentent nL4N40I10U

** Group 1 Automotive Inc GPI.N :

BUZZ - augmente après que Benchmark l'ait reclassé à "acheter" nL6N40I0U4

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Hausse après le relèvement de note par la Deutsche Bank nL4N40I137

** Butterfly Network Inc BFLY.N :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un outil d'IA pour la grossesse nL4N40I13B

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Réduit l'objectif de cours de Meta, nomme l'action son "top pick"; les actions augmentent nL4N40I12R

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Hausse après la nomination d'un spécialiste en médecine interne à la tête de la R&D nL4N40I13N

** Vertical Aerospace Ltd EVTL.N :

BUZZ - Rebondit après un financement de 800 millions de dollars nL6N40I0TS

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Progresse alors que les ventes de pétrole commencent à partir de l'oléoduc californien de Santa Ynez nL4N40I13L

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que Jefferies l'ait reclassée à "acheter" nL4N40I120

** Viridian Therapeutics Inc VRDN.O :

BUZZ - chute après que le médicament contre les maladies oculaires thyroïdiennes n'ait pas répondu aux attentes

nL4N40F1IO

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - Augmentation après que la FDA ait autorisé un essai chez l'homme pour un médicament contre une maladie musculaire rare nL4N40I15N

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Progresse après l'approbation par la FDA d'une dose plus élevée de Spinraza pour une maladie musculaire nL4N40I166

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Hausse après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter"

nL6N40I0VR

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Chute suite à une prévision de perte plus importante au premier trimestre nL4N40I15B

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Gains; JPM commence avec une note de "surpondération"

nL4N40I14N

Valeurs associées

ADIENT
20,050 USD NYSE -0,96%
ADMA BIOLOGICS
9,0800 USD NASDAQ -1,84%
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65,140 USD NYSE +11,53%
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325,870 USD NYSE +0,34%
Gaz naturel
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14,385 USD NYSE +0,24%
HECLA MINING
17,830 USD NYSE -0,45%
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31,2500 USD NASDAQ +2,59%
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37,1000 USD NASDAQ +3,86%
KAISER ALUM
119,9550 USD NASDAQ +4,71%
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533,0450 USD NASDAQ +1,39%
NEWMONT
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NOVAVAX
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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