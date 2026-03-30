La Bourse de Paris termine en hausse, tirée par TotalEnergies et Engie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump.

L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points (+0,92%) à 7.772,54 points, contre 7.701,95 à la clôture vendredi, après deux séances négatives.

Les prix de l'énergie restaient particulièrement haut lundi, nourrissant un risque d'inflation en l'absence de toute perspective de paix prochaine au Moyen-Orient.

Le West Texas Intermediate (WTI), référence du brut aux Etats-Unis, a franchi le seuil des 100 dollars (101,62 le baril, en hausse de 1,99%).

Le baril de Brent, la référence mondiale, reculait très légèrement (111,60 dollars, -0,86%), selon un pointage juste avant 16H00 GMT.

Comme tant d'autres, la journée a été marquée par des propos parfois contradictoires du président américain Donald Trump, qui a lancé avec son allié Israël des attaques aériennes contre la République islamique il y a un mois.

Donald Trump a menacé lundi l'Iran d'"anéantir" ses centrales électriques, ses puits de pétrole ainsi que l'île de Kharg, point névralgique de son industrie pétrolière, si les discussions avec Téhéran n'aboutissent pas "rapidement".

Trump a aussi évoqué dans son message "d'énormes progrès" réalisés lors de "discussions sérieuses" avec "un régime nouveau et plus raisonnable" en Iran -- sans toutefois préciser de quels interlocuteurs il s'agit.

"Je pense il y a une partie des investisseurs qui trouvent qu'il y a moyen de faire des affaires, avec des titres qui ont perdu près de 20 à 25%. Ils vont à la chasse aux opportunités", explique pour sa part Eric Bleines, directeur général adjoint de Swiss Life Gestion Privée et gérant de fonds.

Parmi ces valeurs à la baisse qui peuvent rebondir, M. Bleines cite Essilor, Cap Gemini, Saint Gobain et Vinci.

L'action TotalEnergies à son plus haut historique

Au palmarès des titres, l'électricien Engie (+3,84% à 27,86 euros l'action) a le plus progressé, devant Thales (+3,45%, 246,10 euros), Kering (+3,30%, 256,50 euros) et TotalEnergies (+3,22%, 81,02 euros).

Le titre géant pétrolier a même atteint lundi un nouveau sommet historique en séance, à 81,34 euros l'action.

TotalEnergies a finalisé la constitution de Neo Next+ au Royaume Uni dont le français détient 47,5%. Neo Next+ devient le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni avec une production supérieure à 250.000 barils équivalent pétrole par jour attendue en 2026.

Kering a finalisé sa prise de participation initiale de 20% dans Raselli Franco Group, l'un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe, pour un montant de 115 millions d'euros.

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