Suisse: les perspectives économiques se détériorent brusquement en mars, selon un baromètre

Les perspectives pour l'économie suisse se sont brusquement détériorées en mars, selon le baromètre du KOF, les attentes concernant l'industrie et les exportations étant sous pression avec les incertitudes autour de la demande mondiale avec le conflit au Moyen-Orient.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Ce baromètre - qui permet de jauger la tendance à court terme pour le produit intérieur brut (PIB) du pays alpin - a dégringolé de 7 points en mars pour chuter à 96,1 points, passant sous la barre des 100 points qui marque le seuil de croissance pour l'économie suisse.

"Les perspectives pour la conjoncture suisse s'assombrissent", a indiqué lundi dans un communiqué le centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich qui calcule ce baromètre tous les mois.

"Les ensembles d'indicateurs relatifs à l'industrie manufacturière et à la demande extérieure, en particulier, ont nettement reculé", ajoute cet institut zurichois, qui note que les carnets de commandes sont "sous pression".

L'an passé, ce baromètre était passé à deux reprises sous la barre des 100 points, d'abord en avril et les deux mois suivants, lorsque la Maison Blanche avait annoncé des droits de douane qui avaient plongé de nombreux pays dans l'incertitude.

Après un bref rebond en juillet, il était revenu une seconde fois sous cette barre de 100 points en août, puis en septembre lorsque la barre avait été relevée à 39% pour de nombreux produits helvétiques entrant aux Etats-Unis.

Depuis octobre, il s'était réinstallé au-dessus de cette cette barre de 100 points, laissant entrevoir une légère embellie.

Mi-mars, cet institut zurichois avait revu sa prévision de croissance pour l'économie suisse pour 2026, l'abaissant à 1% (contre 1,1% attendu auparavant). Il l'avait toutefois laissé inchangé pour 2027, à 1,7%.

Mais compte tenu du climat d'incertitude qui complique actuellement les prévisions, il avait avait aussi élaboré un scénario alternatif, au cas où les prix de l'énergie se stabiliseraient durablement à des niveaux élevés.

S'ils se maintiennent durablement autour de 90 dollars le baril, la croissance de l'économie suisse se limiterait à 0,7% en 2026 et 1,5% en 2027, selon l'institut zurichois.