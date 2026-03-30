Pour Jerome Powell, la Fed ne dispose pas d'outils pour faire face à un choc énergétique

Le président de l'institution a rappelé le rôle de la Réserve américaine, qui s'inscrit dans le temps long.

Jerome Powell, le 18 mars 2026, à Washington DC ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

La Réserve fédérale américaine (Fed) ne dispose pas d'outils ayant "des effets sensibles à court terme" dans une situation de choc énergétique, a relevé lundi 30 mars le président de l'institution Jerome Powell, lors d'un événement à l'Université Harvard.

"Les chocs énergétiques ont tendance à apparaître et disparaître assez rapidement. La politique monétaire, elle, travaille sur le temps long avec un effet retardé variable" , a rappelé M. Powell, interrogé sur la possibilité de la Fed d'agir en soutien de l'économie américaine, secouée par la guerre au Moyen-Orient. Pour le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), l'objectif reste de "ramener l'inflation à 2% sur une base durable", a-t-il insisté. "Nous y étions quasiment parvenu à la fin de l'année 2024", a rappelé.

La Fed avait dans un second temps dû composer avec les conséquences décalées des droits de douane mis en place par le président américain Donald Trump. Ces surtaxes douanières ont à nouveau tiré l'inflation américaine vers le haut: elle s'est rapprochée de 3% en rythme annuel, avant de repartir progressivement à la baisse.

"Nous avons été confrontés à une source plus restreinte d'inflation, avec les droits de douane, et nous pensons qu'il s'agissait d'une hausse unique, c'est notre avis depuis le départ. Nous estimons que cela a ajouté entre 0,5 et un point de pourcentage d'inflation", a détaillé Jerome Powell.

Le successeur de Powell dans les starting-blocks

Le président de la Fed en a profité pour rappeler l'importance pour la banque centrale d'être "totalement indépendante politiquement: il ne faut pas qu'elle réagisse aux événements politiques". "J'aime à penser que le président [de la Fed] doit toujours être quelqu'un qui travaille sans s'intéresser à la politique et qui pourrait être renommé par n'importe quel camp".

Comparaison de la performance des contrats à terme sur le pétrole brut WTI avec une sélection d’indices boursiers, par rapport aux valeurs du 26 février et jusqu'au 30 mars à 3h30 GMT ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Jerome Powell avait été nommé à son poste par Donald Trump durant son premier mandat, puis reconduit par son successeur démocrate Joe Biden. Depuis son retour à la Maison-Blanche, M. Trump s'en est régulièrement pris à lui, l'accusant de ne pas avoir suffisamment agi pour abaisser les taux et soutenir ses politiques économiques. Le mandat du patron de la Fed s'achève théoriquement en mai prochain, mais il pourrait rester plus longtemps en poste, le temps que son successeur désigné, Kevin Warsh, voit sa candidature validée par le Sénat.

Des élus républicains ont toutefois prévenu qu'ils bloqueraient le processus tant que le ministère de la Justice n'aurait pas classé la procédure qui a été ouverte à l'encontre de M. Powell, et largement vue comme une nouvelle pression de l'exécutif sur les banquiers centraux américains.