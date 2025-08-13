information fournie par Reuters • 13/08/2025 à 19:49

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hillenbrand, ImmunityBio, V2X

13 août - L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont frôlé des records mercredi, les investisseurs étant de plus en plus confiants dans le fait que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain. .N

À 1330 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,72% à 44 774,39.Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,13% à 6 454,35, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,11% à 21 706,00.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Paramount Skydance Corp PSKY.OQ , en hausse de 45,4% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , en hausse de 7,9% ** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , en hausse de 5,6%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Jabil Inc JBL.N , en baisse de 4,7% ** General Electric Co GE.N , en baisse de 4,6% ** GE Vernova Inc GEV.N , en baisse de 4,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Surf Air Mobility Inc SRFM.N , en hausse de 25,8% ** Agilon Health Inc AGL.N , en hausse de 24,5% ** BIT Mining Ltd BTCM.N , en hausse de 24,0%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Kindercare Learning Companies Inc KLC.N , en baisse de 20,4% ** PSQ Holdings Inc PSQH.N , en baisse de 16,9% ** CAVA Group Inc CAVA.N , en baisse de 15,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Bolt Projects Holdings Inc BSLK.OQ , en hausse de 432,1% ** Webtoon Entertainment Inc WBTN.OQ , en hausse de 81,9% ** Momentus Inc MNTS.OQ , en hausse de 59,0%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Cre8 Enterprise Ltd CRE.OQ , en baisse de 78,5% ** Color Star Technology Co Ltd ADD.OQ , en baisse de 70,9% ** ProFrac Holding Corp ACDC.OQ , en baisse de 40,5%

** CAVA Group Inc < CAVA.N >:

BUZZ - La pire journée de son histoire après l'abaissement des prévisions de ventes annuelles nL6N3U50J8

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - La victoire de l'arbitrage de Shell fait grimper le cours de l'action nL4N3U510X

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison des paris sur la réduction des taux de la Fed nL4N3U50KL

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Hausse après le lancement du stylo Ring Mounjaro en Inde nL4N3U50L1

** ProFrac Holding Corp < ACDC.O >:

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 75 millions de dollars avec une forte décote nL6N3U50DI

** Intapp Inc < INTA.O >:

BUZZ - monte après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre et un programme de rachat d'actions

** Bullish Inc < BLSH.N >:

BUZZ - Le propriétaire de CoinDesk s'apprête à faire ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars nL6N3U50MB

** CuriosityStream Inc < CURI.O >:

BUZZ - chute de 9% après une offre secondaire de 25 millions de dollars nL6N3U50E7

** Comstock Resources Inc < CRK.N >:

BUZZ - chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL6N3U50EJ

** TSS Inc < TSSI.O >:

BUZZ - Chute après une offre d'actions de 51 millions de dollars nL6N3U50JG

** Compass Minerals International Inc < CMP.N >:

BUZZ - Chute après une double rétrogradation de J.P.Morgan à "sous pondération" nL4N3U50Q1

** CareTrust REIT Inc < CTRE.N >:

BUZZ - baisse après une augmentation de 640 millions de dollars de la vente d'actions nL6N3U50FO

** Generation Bio Co < GBIO.O >:

BUZZ - Sauts après une révision stratégique et des suppressions d'emplois importantes nL4N3U50RL

** Hanesbrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Baisse après avoir accepté un accord de 4,4 milliards de dollars avec le canadien Gildan Activewear nL6N3U50FZ

** SPX Technologies Inc < SPXC.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse après une levée de fonds de 500 millions de dollars nL6N3U50GE

** Ondas Holdings Inc < ONDS.O >:

BUZZ - Glissement de l'offre d'actions de 150 millions de dollars nL6N3U50H6

** FirstEnergy Corp < FE.N >:

BUZZ - Jefferies relève les prévisions d'investissement de FirstEnergy nL4N3U50P7

** Hilton Grand Vacations Inc < HGV.N >:

BUZZ - Baisse de la participation d'Apollo dans une offre secondaire de 300 millions de dollars nL6N3U50HH

** SBC Medical Group Holdings Inc < SBC.O >:

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de résultats trimestriels nL6N3U50HP

** Lumentum Holdings Inc < LITE.O >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3U50UY

** Vor Biopharma Inc < VOR.O >:

BUZZ - Hausse après la publication de données sur la phase finale d'un médicament contre les troubles immunitaires

** Denison Mines Corp < DNN.N >:

BUZZ - Glissement après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles nL6N3U50GQ

** Amazon.com. Inc < AMZN.O >: ** Walmart Inc < WMT.N >: ** Instacart Inc < CART.O >: ** Kroger Co < KR.N >:

BUZZ - Les épiciers américains chutent après qu'Amazon ait étendu la livraison le jour même aux denrées périssables

** ImmunityBio Inc < IBRX.O >:

BUZZ - Hausse après les premiers résultats d'une thérapie cellulaire contre le cancer du sang nL4N3U50YN

** Chevron Corp < CVX.N >:

BUZZ - Mizuho augmente les prévisions de Chevron après la conclusion plus tôt que prévu de l'accord avec Hess nL4N3U50Z1

** Amgen Inc < AMGN.O >:

BUZZ - Bernstein abaisse le prix de vente d'Amgen en raison du risque lié à MariTide nL4N3U510S

** V2X Inc < VVX.N >:

BUZZ - La société BofA devient haussière nL6N3U50JI

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - Roth MKM rétrograde APA Corp à 'neutre' et réduit ses prévisions de croissance nL4N3U5113

** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >:

BUZZ - la société vend 30% de ses parts dans un projet de cuivre à Mitsubishi pour 600 millions de dollars nL4N3U510V

** Everus Construction Group Inc < ECG.N >:

BUZZ - Atteint un niveau record suite à la hausse de ses perspectives pour l'année fiscale et à la publication de résultats supérieurs à ceux du deuxième trimestre nL4N3U5121

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - chute après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles de 650 millions de dollars nL6N3U50KX

** Cisco Systems Inc < CSCO.O >:

BUZZ - Proche des sommets atteints par les dot-com, l'IA alimentant la demande nL6N3U50M6

** Hillenbrand Inc < HI.N >:

BUZZ - Sursaut après l'annonce d'une vente potentielle

nL4N3U512X