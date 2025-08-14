Wall Street vue sans direction, prudence avant le sommet Trump-Poutine

Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones, en baisse de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 et en repli de 0,1% pour le Nasdaq.

La tendance pourrait évoluer avec la publication, à 12h30 GMT, des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis.À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 7.830,95 points vers 10h09 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,27% et le Stoxx 600 gagne 0,24%.

Sur le plan géopolitique, le président russe Vladimir Poutine sera reçu vendredi à Anchorage, en Alaska, par son homologue américain Donald Trump, dans le cadre d'un sommet bilatéral présenté par la Maison blanche comme une "réunion de prise de contact", avec l'objectif d'avancer dans les efforts destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le sommet débutera à 11h30 heure locale (19h30 GMT) et sera conclu par une conférence de presse commune des deux dirigeants, a fait savoir jeudi le Kremlin.

Donald Trump a menacé mercredi la Russie de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine entravait les efforts de paix en Ukraine, tout en évoquant la possibilité d'une seconde rencontre incluant le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Sur le front des données, le rapport sur les prix à la production attendu avant l'ouverture de Wall Street pourrait recentrer l'attention des marchés sur les risques que les droits de douane entraînent une inflation trop élevée pour que la Réserve fédérale américaine (Fed) puisse baisser ses taux.

Les investisseurs considèrent désormais une baisse en septembre comme quasi certaine, selon l'outil FedWatch de CME, et l'administration américaine continue de faire pression sur la Fed pour qu'elle assouplisse plus rapidement sa politique monétaire. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que le taux des fonds fédéraux, qui se situe entre 4,25% et 4,5% depuis décembre, devrait être abaissé de 175 points de base.

VALEURS EN EUROPE

Carlsberg chute de 5,99%, le brasseur danois ayant fait état d'un bénéfice semestriel en deçà des attentes. Le géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd plonge de 7,29% après abaissé le haut de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

La fintech néerlandaise Adyen dévisse de près de 14,84%, à un plus bas de quatre mois, après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel décevant.

Embracer <EMBRACb.ST dégringole de 23,26%, l'éditeur suédois de jeux suédoise ayant fait état d'un bénéfice trimestriel bien inférieur aux attentes.

Côté hausse, l'assureur britannique Aviva monte de 3,61%, à la faveur d'un relèvement de son dividende intérimaire.

TAUX

Les rendements américains restent sous pression avec les anticipations accrues de baisse des taux de la Fed en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,3 points de base à 4,2172%. Le deux ans perd 1,1 point de base à 3,6762%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,5 point de base à 2,6648%. Le deux ans abandonne 0,7 point de base à 1,9288%.

CHANGES

Le dollar se stabilise et reste proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, les anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Fed le mois prochain s'étant renforcées.

Le dollar gagne 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,17% à 1,1684 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, regagnant une partie du terrain perdu la veille, à l'approche de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Le Brent prend 0,41% à 65,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,43% à 62,92 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions semaine au 228.000 226.000

hebdomadaires au chômage 4 août

USA 12h30 Prix à la production juillet +0,2% +0,0%

(PPI)

- sur un an +2,5% +2,3%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)