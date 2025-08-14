La ville de Gaza visée par de nouvelles frappes israéliennes

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe israélienne, à Khan Younis.

par Nidal al-Mughrabi

La ville de Gaza a été la cible de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait onze morts au moins, selon les autorités de santé locales.

En Egypte, le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à reprendre des négociations en vue d'un cessez-le-feu dans l'enclave côtière palestinienne.

Selon des témoins et secouristes, huit personnes ont péri dans la destruction par des chars israéliens d'une maison du quartier de Zeitoun, dans l'est de la ville de Gaza. Un homme a également a été tué par une frappe aérienne sur un immeuble du faubourg voisin de Chejaia et deux autres personnes ont trouvé la mort à Tuffah, dans le même secteur.

Les autorités de santé locales disent avoir reçu des appels désespérés de familles prises au piège à Zeitoun, où les ambulances ne peuvent accéder.

"Les explosions sont quasi incessantes dans l'est de Gaza, principalement à Zeitoun et Chejaia. L'occupation [Israël] démolit des maisons là-bas, d'après ce que nous disent des amis qui vivent à proximité", a déclaré Ismail, un habitant de Gaza âgé de 40 ans.

"La nuit, nous prions pour notre sécurité quand le bruit des explosions se rapproche et devient de plus en plus fort", a-t-il dit à Reuters via une application de messagerie.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi derniers un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza qui a suscité un concert de protestations internationales. Des responsables israéliens déclarent que ce projet, critiqué par l'état-major, ne devrait pas être mis en oeuvre avant plusieurs semaines.

L'Egypte, pays médiateur entre Israël et le Hamas, s'emploie à prévenir cette nouvelle escalade militaire en tentant de relancer depuis plusieurs jours des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu.

Le négociateur du Hamas Khalil al Hayya, présent cette semaine au Caire, a assuré mercredi que le groupe palestinien était prêt à reprendre des pourparlers en vue d'une trêve temporaire, et qu'il était ouvert à des discussions sur un accord global pour mettre fin à la guerre, ont dit des sources égyptiennes et palestiniennes.

Les positions des deux parties au conflit restent cependant inconciliables, Israël exigeant le démantèlement et le désarmement du Hamas, qui réclame de son côté le retrait des troupes israéliennes du territoire.

Le dernier cycle de négociations indirectes entre les deux camps, organisé au Qatar, a échoué fin juillet.

La guerre de Gaza a débuté le 7 octobre 2023 par une série d'attaques du Hamas dans le sud d'Israël au cours desquelles 1.200 Israéliens ont été tués et 251 personnes prises en otage, selon les autorités israéliennes. Plus de 61.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne de représailles israélienne, selon les chiffres des autorités de santé de Gaza.

