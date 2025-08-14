 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 842,50
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:44

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Deere & Co, Kodiak Sciences, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* CISCO SYSTEMS CSCO.O a annoncé mercredi une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieure aux attentes de Wall Street, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) qui a stimulé la demande en équipements réseau de ses clients utilisant le "cloud" (informatique dématérialisée). L'action Cisco recule cependant de 1,3% en avant-Bourse.

* BIRKENSTOCK BIRK.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre et a annoncé un ralentissement de la croissance des ventes dans la région Amériques. Le fabricant allemand de sandales a toutefois assuré être en bonne position pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15% sur les importations européennes. L'action Birkenstock gagne 3% en avant-Bourse.

* DEERE & CO DE.N - Le fabricant de matériel agricole a publié jeudi un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre, affecté par la faiblesse de la demande et les éléments défavorables liés aux droits de douane américains. L'action chute de 4,6% en avant-Bourse.

* COGNIZANT CTSH.O va reporter de trois mois son projet de revalorisation salariale. Selon un communiqué adressé jeudi par courriel à Reuters, les augmentations salariales pour environ 80% de ses effectifs mondiaux devraient désormais entrer en vigueur le 1er novembre.

* META PLATFORMS META.O - WhatsApp a déclaré que la Russie tentait de bloquer ses services parce que l'application de messagerie sociale détenue par Meta Platforms offrait aux utilisateurs le droit à une communication sécurisée, et le groupe s'est engagé à continuer d'essayer de rendre ses services cryptés disponibles en Russie.

* PARAMOUNT GLOBAL PSKY.O a annoncé mercredi son intention de conserver et de développer ses marques phares dans le domaine du divertissement, Nickelodeon, MTV et BET, tout en augmentant considérablement sa production de longs métrages à la suite de sa fusion avec Skydance Media pour 8,4 milliards de dollars.

* KODIAK SCIENCES KOD.O - JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondération" à "neutre".

(Rédigé par Mara Vîlcu et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BIRKEN
50,230 USD NYSE +2,28%
CISCO SYSTEMS
70,4000 USD NASDAQ -1,37%
COGNIZANT TECH SO-A
70,4200 USD NASDAQ +2,40%
DEERE & CO
513,345 USD NYSE +1,51%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 922,27 Pts Index Ex +1,04%
KODIAK SCIENCES
8,6200 USD NASDAQ +1,17%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
780,0800 USD NASDAQ -1,26%
NASDAQ Composite
21 713,14 Pts Index Ex +0,14%
S&P 500 INDEX
6 466,58 Pts CBOE +0,32%
