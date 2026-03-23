LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Cencora, Stryker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices américains étaient en passe d'ouvrir en hausse lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après que Trump ait reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes nL4N40B0Y8

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge tombant à son plus bas niveau depuis plus de trois mois

nL4N40B0UE

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois nL4N40B0OO

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Baisse due à son plan de réduction des vols, et prévoit un pétrole au-dessus de 100$ jusqu'en 2027 nL4N40B0OB

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Hausse après qu'une source ait déclaré qu'Elliott construisait une participation de plusieurs milliards de dollars

nL4N40B0OV

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Jefferies déclasse PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt nL6N40B0HA

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - Hausse de l'action alors que le médicament contre l'eczéma apporte des bénéfices durables lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N40B0V9

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que l'essai clinique de phase tardive a soutenu une utilisation plus large d'un médicament contre les maladies pulmonaires nL4N40B0WS

** Lifecore Biomedical Inc LFCR.O :

BUZZ - Hausse de l'action alors qu'un nouvel accord de fabrication soutient les perspectives de croissance nL4N40B0XW

** Valneva SE VALN.O :

BUZZ - Chute après que l'essai clinique de phase tardive du vaccin contre la maladie de Lyme ait manqué l'objectif

nL8N40B0VK

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - Gains après que Mizuho ait relevé la valeur à "surperformer" en raison de l'amélioration de l'IA nL6N40B0LN

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de 1,1 milliard de dollars avec EyeSouth sur la rétine nL4N40B0YX

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec un constructeur automobile américain sur un système de surveillance des conducteurs nL4N40B0ZH

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les troubles de l'anxiété nL4N40B118

** Uranium Energy Corp UEC.N :

BUZZ - Hausse après l'avancement des projets au Wyoming et au Texas nL4N40B10D

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec Arnold Magnetic Technologies nL4N40B115

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Hausse suite à des plans d'expansion de la production

nL4N40B125

** Vita Coco Company Inc COCO.O :

BUZZ - Gains avant l'ajout de S&P SmallCap, pour remplacer Tegna nL6N40B0PM

** Xilio Therapeutics Inc XLO.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel surprise

nL4N40B0R4

** Stryker Corp SYK.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait déclaré que l'incident cybernétique a été maîtrisé nL4N40B13X