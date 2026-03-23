LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Cencora, Stryker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices américains étaient en passe d'ouvrir en hausse lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran .N
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** ConocoPhillips COP.N :
BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après que Trump ait reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes nL4N40B0Y8
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge tombant à son plus bas niveau depuis plus de trois mois
nL4N40B0UE
** Newmont Corp NEM.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois nL4N40B0OO
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
BUZZ - Baisse due à son plan de réduction des vols, et prévoit un pétrole au-dessus de 100$ jusqu'en 2027 nL4N40B0OB
** Synopsys Inc SNPS.O :
BUZZ - Hausse après qu'une source ait déclaré qu'Elliott construisait une participation de plusieurs milliards de dollars
nL4N40B0OV
** PG&E Corp PCG.N :
BUZZ - Jefferies déclasse PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt nL6N40B0HA
** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :
BUZZ - Hausse de l'action alors que le médicament contre l'eczéma apporte des bénéfices durables lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N40B0V9
** Insmed Inc INSM.O :
BUZZ - Hausse de l'action après que l'essai clinique de phase tardive a soutenu une utilisation plus large d'un médicament contre les maladies pulmonaires nL4N40B0WS
** Lifecore Biomedical Inc LFCR.O :
BUZZ - Hausse de l'action alors qu'un nouvel accord de fabrication soutient les perspectives de croissance nL4N40B0XW
** Valneva SE VALN.O :
BUZZ - Chute après que l'essai clinique de phase tardive du vaccin contre la maladie de Lyme ait manqué l'objectif
nL8N40B0VK
** MongoDB Inc MDB.O :
BUZZ - Gains après que Mizuho ait relevé la valeur à "surperformer" en raison de l'amélioration de l'IA nL6N40B0LN
** Cencora Inc COR.N :
BUZZ - Hausse après l'accord de 1,1 milliard de dollars avec EyeSouth sur la rétine nL4N40B0YX
** Mobileye Global Inc MBLY.O :
BUZZ - Hausse suite à un accord avec un constructeur automobile américain sur un système de surveillance des conducteurs nL4N40B0ZH
** Viatris Inc VTRS.O :
BUZZ - Hausse après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les troubles de l'anxiété nL4N40B118
** Uranium Energy Corp UEC.N :
BUZZ - Hausse après l'avancement des projets au Wyoming et au Texas nL4N40B10D
** USA Rare Earth Inc USAR.O :
BUZZ - Hausse suite à un accord avec Arnold Magnetic Technologies nL4N40B115
** FuelCell Energy Inc FCEL.O :
BUZZ - Hausse suite à des plans d'expansion de la production
nL4N40B125
** Vita Coco Company Inc COCO.O :
BUZZ - Gains avant l'ajout de S&P SmallCap, pour remplacer Tegna nL6N40B0PM
** Xilio Therapeutics Inc XLO.O :
BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel surprise
nL4N40B0R4
** Stryker Corp SYK.N :
BUZZ - Hausse après que la société ait déclaré que l'incident cybernétique a été maîtrisé nL4N40B13X
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