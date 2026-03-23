 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Cencora, Stryker
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices américains étaient en passe d'ouvrir en hausse lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après que Trump ait reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes nL4N40B0Y8

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre en baisse, le métal rouge tombant à son plus bas niveau depuis plus de trois mois

nL4N40B0UE

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot tombe à son plus bas niveau depuis 4 mois nL4N40B0OO

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Baisse due à son plan de réduction des vols, et prévoit un pétrole au-dessus de 100$ jusqu'en 2027 nL4N40B0OB

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Hausse après qu'une source ait déclaré qu'Elliott construisait une participation de plusieurs milliards de dollars

nL4N40B0OV

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Jefferies déclasse PG&E, citant l'absence de réforme de la responsabilité en cas d'incendie de forêt nL6N40B0HA

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - Hausse de l'action alors que le médicament contre l'eczéma apporte des bénéfices durables lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N40B0V9

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que l'essai clinique de phase tardive a soutenu une utilisation plus large d'un médicament contre les maladies pulmonaires nL4N40B0WS

** Lifecore Biomedical Inc LFCR.O :

BUZZ - Hausse de l'action alors qu'un nouvel accord de fabrication soutient les perspectives de croissance nL4N40B0XW

** Valneva SE VALN.O :

BUZZ - Chute après que l'essai clinique de phase tardive du vaccin contre la maladie de Lyme ait manqué l'objectif

nL8N40B0VK

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - Gains après que Mizuho ait relevé la valeur à "surperformer" en raison de l'amélioration de l'IA nL6N40B0LN

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de 1,1 milliard de dollars avec EyeSouth sur la rétine nL4N40B0YX

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec un constructeur automobile américain sur un système de surveillance des conducteurs nL4N40B0ZH

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par le Japon d'un médicament contre les troubles de l'anxiété nL4N40B118

** Uranium Energy Corp UEC.N :

BUZZ - Hausse après l'avancement des projets au Wyoming et au Texas nL4N40B10D

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec Arnold Magnetic Technologies nL4N40B115

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Hausse suite à des plans d'expansion de la production

nL4N40B125

** Vita Coco Company Inc COCO.O :

BUZZ - Gains avant l'ajout de S&P SmallCap, pour remplacer Tegna nL6N40B0PM

** Xilio Therapeutics Inc XLO.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel surprise

nL4N40B0R4

** Stryker Corp SYK.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait déclaré que l'incident cybernétique a été maîtrisé nL4N40B13X

Valeurs associées

APOGEE THERAP
77,0000 USD NASDAQ +12,41%
BHP GROUP SP ADR
67,970 USD NYSE +4,18%
CENCORA
326,900 USD NYSE -0,06%
CHEVRON
201,750 USD NYSE -0,04%
CONOCOPHILLIPS
126,250 USD NYSE -0,51%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 021,50 USD LME +1,65%
EXXON MOBIL
158,645 USD NYSE -0,70%
FREEPORT MCMORAN
54,750 USD NYSE +5,09%
FUELCELL ENERGY
6,5300 USD NASDAQ -3,26%
GOLD FIELDS SP ADR
40,460 USD NYSE +3,53%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,125 USD NYSE +5,88%
INSMED
145,3400 USD NASDAQ +0,93%
LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LIFECORE BIOMED
3,9110 USD NASDAQ -2,71%
MOBILEYE GLOB RG-A
7,9900 USD NASDAQ +1,27%
MONGODB-A
275,3100 USD NASDAQ +5,42%
NEWMONT
99,560 USD NYSE +3,92%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,910 USD NYSE -1,33%
PG&E
17,085 USD NYSE -1,41%
Pétrole Brent
100,30 USD Ice Europ -6,78%
Pétrole WTI
88,68 USD Ice Europ -8,20%
RIO TINTO SP ADR
85,930 USD NYSE +3,35%
SIBANYE SP ADR
11,240 USD NYSE -0,09%
SOUTHERN COPPER
160,110 USD NYSE +4,87%
STRYKER
337,680 USD NYSE +0,55%
SYNOPSYS
438,8850 USD NASDAQ +4,42%
UNITED AIRLINES
94,8200 USD NASDAQ +5,41%
USA RARE EARTH RG-A
16,8050 USD NASDAQ +3,48%
VALNEVA SP ADS
6,7000 USD NASDAQ -35,08%
VIATRIS
13,3600 USD NASDAQ +1,21%
VITA COCO CO
56,4150 USD NASDAQ +6,68%
XILIO THERAP
8,0350 USD NASDAQ +10,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Financer son acquisition immobilière : les clés pour réussir votre projet
    Financer son acquisition immobilière : les clés pour réussir votre projet
    information fournie par Boursorama 23.03.2026 15:09 

    Vous avez un projet d'achat immobilier ? Vous êtes déjà propriétaire et vous souhaitez optimiser votre crédit ? Ce webinaire vous apporte toutes les réponses ! Découvrez les solutions innovantes de BoursoBank : parcours 100% digital avec accord de principe immédiat, ... Lire la suite

  • La pointe du détroit d'Ormuz sur une page du site Marinetraffic, qui permet de suivre en direct le trafic maritime, le 4 mars 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Le point sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 23.03.2026 15:08 

    Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers, pour la plupart iraniens, ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz depuis que les forces iraniennes ont bloqué cette voie commerciale cruciale. Voici des données et des statistiques sur les navires ayant traversé ... Lire la suite

  • Un CRJ-900 d'Air Canada Express est immobilisé sur la piste après être entré en collision avec un véhicule de l'autorité portuaire, à l'aéroport LaGuardia de New York, le 23 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    L'aéroport de New York LaGuardia fermé après une collision mortelle sur une piste
    information fournie par AFP 23.03.2026 15:05 

    L'aéroport de LaGuardia à New York va rester fermé lundi jusqu'à au moins 18H00 GMT après une collision, qui a fait deux morts et plusieurs blessés dont certains "grièvement" dimanche soir, entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d'atterrissage. ... Lire la suite

  • Municipales: Benoît Payan confortablement élu à Marseille
    Municipales: Benoît Payan confortablement élu à Marseille
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 15:01 

    Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI devant le candidat RN Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank