LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cardinal Health, Decoy Therapeutic

13 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation pour obtenir de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt, tandis que les résultats du quatrième trimestre de JPMorgan Chase ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats. .N

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Nomura rétrograde Coupang à 'neutre' en raison d'une violation de données et de risques réglementaires nL6N3XN0JM

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Hausse après les résultats trimestriels nL4N3YE0Z0

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à 'neutre' nL6N3YD0IF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Remontée après que KeyBanc ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YE0TS

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Remontée après une mise à niveau de KeyBanc nL4N3YE0TM

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Sursaut après un investissement d'un milliard de dollars du Pentagone dans le secteur des moteurs de fusée nL4N3YE0WA

** Kennametal Inc KMT.N :

BUZZ - Jefferies relève Kennametal à "acheter" en raison de l'augmentation des bénéfices liés au tungstène nL4N3YE0VP

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - JP Morgan réduit le PT de ConocoPhillips et prévoit un flux de trésorerie plus faible au quatrième trimestre nL4N3YE0S8

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - TD Cowen réduit le PT de Netflix sur la base d'estimations de dépenses plus élevées

nL6N3YE0X6

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - Chute après que Wells Fargo ait rétrogradé la note à "sous-pondérer" nL4N3XW0GW

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** Northrop Grumman Corp NOC.N : ** General Dynamics Corp GD.N : ** Huntington Ingalls Industries Inc HII.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT des entreprises de défense américaines sur la base d'une demande accrue en 2026 nL4N3YE0WE

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Chute après la dégradation de la note de Truist sur fond de baisse de la demande de loisirs nL4N3YE0TS

** SciSparc Ltd SPRC.O :

BUZZ - Sursaut, la société achète des brevets pour des dispositifs de reflux acide et envisage une expansion mondiale nL4N3YE10Z

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N3YE0YJ

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale sont largement inférieures aux estimations; les actions chutent nL4N3YE0W2

** Armata Pharmaceuticals Inc ARMP.N :

BUZZ - Sursaut après l'approbation par la FDA américaine d'un essai clinique sur les infections en phase avancée nL4N3YE11D

** Bank of New York Mellon Corp BK.N :

BUZZ - chute suite à l'échec de l'augmentation de l'objectif de rentabilité nL4N3YE12R

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : ** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Citigroup relève les PT de CrowdStrike et Fortinet nL4N3YE12L

** Fortress Biotech Inc FBIO.O :

BUZZ - Sursaut alors que la FDA approuve le premier traitement d'une maladie pédiatrique rare nL4N3YE142

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Chute après que B Riley ait réduit le titre à 'neutre' nL6N3YE0XF

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Citigroup passe Zoom Communications à 'achat' nL4N3YE15C

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix atteignent un niveau record nL4N3YE17Q

** Decoy Therapeutics Inc DCOY.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que la Fondation Gates soutient l'accès aux médicaments antiviraux nL4N3YE17R

** KLA Corp KLAC.O :

BUZZ - TD Cowen devient haussier sur KLA en citant l'augmentation de la demande due à l'IA; les actions augmentent nL6N3YE0TN

** Concentrix Corp CNXC.O :

BUZZ - Chute après être passée en perte au 4ème trimestre nL6N3YE0ZG

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Oppenheimer ramène Adobe à 'perform' en raison du ralentissement de la croissance des médias numériques nL6N3YE115

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Gains après que Gordon Haskett ait relevé la valeur à "acheter" nL6N3YE116

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à de fortes commandes de drones nL4N3YE1AC